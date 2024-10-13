Сотрудники МЧС спасли трех человек на пожаре на западе Москвы
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пожарные передали врачам трех человек, которые были спасены во время возгорания в "Очаковских банях" в столице, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.
"На западе Москвы загорелся третий этаж "Очаковских бань". Огонь потушили на 5 кв. м. Сотрудники МЧС и передали врачам трех человек, включая ребенка", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что из горящего здания самостоятельно эвакуировались около 30 человек.
На месте работали 26 специалистов и восемь единиц техники.