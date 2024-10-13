Два человека пострадали из-за наезда автобуса на решетку канализации в Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, два человека пострадали в результате наезда автобуса на незакрепленную крышку канализационной решетки на юге столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгортранса.

ЧП случилось около 17:15 на Дорожной улице, в районе дома 20к1, с участием автобуса маршрута с941, говорится в сообщении. Двое пострадавших госпитализированы.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о неисправной решетке была передана коммунальным службам, подчеркнули в пресс-службе.