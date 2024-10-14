Движение затруднено на внешней стороне ТТК из-за ДТП с несколькими машинами
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК затруднено движение из-за ДТП, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение нескольких автомобилей (...) Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в телеграм-канале департамента.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в настоящее время уточняются, отмечается в сообщении.
В дептрансе рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.