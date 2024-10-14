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Движение затруднено на внешней стороне ТТК из-за ДТП с несколькими машинами

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК затруднено движение из-за ДТП, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение нескольких автомобилей (...) Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в телеграм-канале департамента.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в настоящее время уточняются, отмечается в сообщении.

В дептрансе рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

дептранс Москва Лефортовский тоннель
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