В московской промзоне у улицы Красная Сосна обустроят пешеходный бульвар

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - На северо-востоке Москвы на территории бывшей промзоны "Северянин" обустроят пешеходный бульвар в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"(...) На части бывшей промзоны "Северянин" неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 га. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов", - объявил через пресс-службу заммэра города Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что на участке площадью 7,18 га оператор КРТ строит жилой квартал для программы реновации и других городских нужд на более чем 152 тысячи кв.м и образовательный комплекс на 650 мест.

Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи га. Как говорил мэр города Сергей Собянин, в рамках этих проектов будут благоустроены около 1,25 тыс. га городских пространств.