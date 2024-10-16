Правительство Москвы и ЦБ будут сотрудничать в подготовке специалистов по IT-проектам

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам дополнительной квалификации молодых специалистов в сфере создания IT-проектов и управления ими, сообщили в Департаменте экономической политики и развития столицы.

Соглашение на форуме Finopolis 2024 подписали заммэра города, глава Дпартамента экономической политики и развития Мария Багреева и первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Москва сегодня - один из мировых лидеров в области внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни: от обеспечения безопасности на улицах города до высокотехнологичной медицины. Большое внимание уделяется финансовым технологиям и внедрению удобных платежных сервисов для жителей города", - сказала Багреева.

По ее словам, такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и IT-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов, в том числе в сфере финтеха, а также обмен опытом по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров, добавила заммэра.