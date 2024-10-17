На БКЛ увеличивали интервалы движения из-за повреждения двери вагона

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Интервалы движения на Большой кольцевой линии московского метрополитена временно увеличивали из-за повреждения створок дверей в одном из вагонов, никто из пассажиров не пострадал, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение поездов на Большой кольцевой линии осуществляется в штатном режиме. Ранее были увеличены интервалы движения поездов в направлении по часовой стрелке в связи с проверкой состава. После оперативной проверки установлено повреждение створок дверей по одному борту в одном вагоне", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале департамента.

В сообщении отмечается, что машинист высадил пассажиров, состав сразу был убран с линии. "Никто из пассажиров не пострадал. Поезда продолжили движение в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

В дептрансе добавили, что вагон находится на обслуживании у сервисной компании по контракту жизненного цикла. Специальная комиссия проведет расследование данного случая.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором поезд едет с открытой створкой одной из дверей вагона.