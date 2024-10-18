Движение на МЦД-4 изменится в выходные из-за ремонтных работ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Движение на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) изменится 19 и 20 октября в связи с ремонтом путевой инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 19 по 20 октября изменится движение на D4. Это связано с продолжением ремонта путевой инфраструктуры. (...) В эти (выходные) приступим к ремонту пути от "Лесного Городка" до "Солнечной", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале департамента.

От "Солнечной" до "Лесного Городка" поезда будут следовать по пути "на Железнодорожную". При этом на "Лесном Городке" возможно изменение пути отправления поезда. Перед выходом на платформу уточняйте информацию на табло станций и слушайте звуковое оповещение, отмечается в сообщении.

Кроме того, от "Мещерской" до "Площади трех вокзалов" будет увеличен интервал движения до 30 минут.

На Калужском направлении интервал движения увеличится до 1 часа 20 минут, за счет назначения дополнительных поездов от/до Киевского вокзала поезда будут следовать по 3 и 4 пути каждые 15-20 минут с остановками на "Минской", "Аминьевской", "Очаково", в "Переделкино" и "Апрелевке". При этом часть поездов со стороны "Железнодорожной" будет идти укороченными маршрутами от/до "Поклонной", "Мещерской" и "Лесного Городка", а у некоторых поездов скорректируется набор остановок.

В дептрансе также сообщили, что на Нижегородском направлении часть поездов со стороны "Железнодорожной" будет следовать укороченными маршрутами от/до "Нижегородской" и "Площади трех вокзалов". Интервал движения в течение дня увеличится до 15 минут.