Ученые, писатели и философы более чем из 40 стран встретятся в Москве на симпозиуме "Создавая будущее"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Национальный центр "Россия", созданный по распоряжению президента РФ, проведет 4-6 ноября в Москве свое стартовое мероприятие - международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".

Симпозиум станет площадкой для диалога представителей власти, ученых, инженеров, писателей, сценаристов, философов-футурологов, прогнозистов, предпринимателей из России и других стран, сообщила журналистам во вторник генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

"На сегодняшний день подтвердили участие представители 40 стран. Будет очень насыщенная программа", - сказала Виртуозова.

Одна из главных задач симпозиума, как отмечают его организаторы, - "восстановить интерес общества к проектированию будущего".

"Фантасты играют ключевую роль в этом процессе, поскольку они способны визуализировать возможные сценарии развития технологий и их влияние на жизнь человека", - сказала Виртуозова.