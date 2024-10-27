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В новой Москве построят две автомагистрали

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На стадии разработки проектов планировки территорий для строительства находятся две автомагистрали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первая - участок новой магистрали Мамыри - автомобильная дорога Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - Пенино - Шарапово. Он будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда №7040. Длина - около 10 километров. Жители смогут добираться до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе" - написал мэр в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его информации, второй проект свяжет территорию между посёлком Марьино и Калужским шоссе. Появится еще один альтернативный маршрут с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро "Кедровая" Троицкой линии, пояснил Собянин.

"Обе дороги сейчас на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства", - написал он.

Москва
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