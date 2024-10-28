Более чем на 10% снизилась смертность от злокачественных новообразований в Москве за 15 лет

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Смертность от злокачественных новообразований в столице с 2010 года сократилась более чем на 10%, следует из презентации руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, которую он представил на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Согласно материалам, за почти 15 лет в городе в 1,5 раза снизилась смертность от болезней системы кровообращения; в 2,5 раза снизилась младенческая смертность (с 8,4 до 3,3 на 1 тыс. родившихся).