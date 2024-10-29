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Пожарные потушили возгорание на строительной площадке в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пожар на строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве ликвидирован, сообщают в МЧС России.

"Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании 12 бытовок на строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве. Сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок десять газовых и три кислородных баллона. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Установление причин и обстоятельств пожара контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.

МЧС России Волоколамское шоссе
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