В Москве открыли мемориальную доску главреду "Юности" Андрею Дементьеву

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Москве на Тверской улице торжественно открыли мемориальную доску главному редактору журнала "Юность" Андрею Дементьеву.

Доска установлена на фасаде здания, где в 1970-1990 годах размещалась редакция журнала. В церемонии приняли участие общественные и политические деятели страны и города, среди которых лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов и другие.

Вели церемонию телеведущая и диктор Анна Шатилова и певец Марк Тишман. Они напомнили, что Дементьев 21 год своей жизни посвятил журналу "Юность", доведя тираж издания до "фантастических" 3,3 млн экземпляров. "А читателей журналов было более 10 миллионов! Это был один из самых крупных пабликов в соцсетях, если проводить параллели с настоящим временем", - добавил Тишман.

Степашин отметил, что на стихах и песнях Дементьева выросло не одно поколение. "У нас много есть поэтов и писателей, которые пишут и говорят хорошо, а в душе много гнильцы подчас. А Андрей Дементьев что писал, то и думал, так и действовал, потому что был открытый и удивительный человек", - сказал Степашин.

Слуцкий заявил, что Дементьев оставил колоссальный след в истории нашего Отечества, и что он гордится, что был с ним не только знаком, но и вместе создавал много проектов. "Нам не хватает Андрея, но он с нами в своих бессмертных произведениях", - отметил он.

Шапошников подчеркнул, что открытие памятной доски Дементьеву говорит об уважении города к таким замечательным людям. "Я уверен, если каждый из вас у себя на даче залезет в закрома, то найдет обязательно экземпляр журнала "Юность", или годовую подписку. Наши родители собирали эти журналы, читали, передавали друг другу", - рассказал он.

Хазанов заметил, что в Москве много мемориальных досок, но у всех разная судьба. "Я думаю, что судьба этой мемориальной доски будет немного отличаться, потому что Андрей Дмитриевич пронес эту эстафету через десятилетия. Как хорошо, что теперь в Москве будут две доски, которые носят имя отчества Андрея Дмитриевича. Вместе с Сахаровым, который сделал свое великое дело в истории нашей стране, свое великое дело сделал Дементьев", - отметил Хазанов.

Автор доски скульптор Андрей Ковальчук признался: "То, что я создавал доску - и большая радость, и большая ответственность. Были споры и согласия. И само место очень интересное. Его творения останутся на века".

Вдова поэта Анна Пугач-Дементьева отметила, что площадь Маяковского всегда собирала творческих людей. "В 60-70-е годы у памятника Маяковского собирались поэты, читали стихи, многие из них стали знаменитыми. И журнал "Юность", который был напротив, продолжал эту традицию. В этом здании собирались очень много молодых и талантливых художников, композиторов, писателей, артистов. Мне очень хотелось, чтобы именно в этом месте была эта доска. Отсюда пошла большая литература 60-70-80 годов. Я благодарна всем гостям, которые пришли сегодня", - сказала она.

Проект установки мемориальной доски реализован международным общественным фондом "Российский фонд мира". Памятная доска передана в дар Москве.