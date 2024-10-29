Движение на оранжевой ветке московского метро прерывалось из-за человека на пути

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Поезда начали движение на Калужско-Рижской линии московского метро после инцидента с человеком на пути, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее движение поездов было остановлено от станции "Беляево" до "Октябрьской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути.