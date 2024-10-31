Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов выезжать утром 1 ноября только на зимней резине или использовать городской транспорт из-за мокрого снега и сильного ветра, которые ожидаются до вечера пятницы в Москве.

По прогнозу синоптиков, ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП, подчеркнули в департаменте.

Дептранс рекомендует автомобилистам быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон, а также не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Согласно данным Гидрометцентра, ночью в пятницу ожидается дождь и мокрый снег, днем - преимущественно дождь, местами сильный, скорость ветра возрастет до 7-12 м/с, порывы местами будут достигать 16-21 м/с.