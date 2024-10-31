Поиск

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов выезжать утром 1 ноября только на зимней резине или использовать городской транспорт из-за мокрого снега и сильного ветра, которые ожидаются до вечера пятницы в Москве.

По прогнозу синоптиков, ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП, подчеркнули в департаменте.

Дептранс рекомендует автомобилистам быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон, а также не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Согласно данным Гидрометцентра, ночью в пятницу ожидается дождь и мокрый снег, днем - преимущественно дождь, местами сильный, скорость ветра возрастет до 7-12 м/с, порывы местами будут достигать 16-21 м/с.

Гидрометцентр Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

Московский суд приговорил к 13,5 годам IT-специалиста, сотрудничавшего с ЦРУ

Похолодание ниже нуля градусов ожидается в Москве в ночь на субботу

Суд заменил реальный срок на условный для экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд заменил реальный срок на условный для экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Суд запретил жителю Бутова держать коз в нарушение ветеринарных правил

Суд запретил жителю Бутова держать коз в нарушение ветеринарных правил

Московским автомобилистам посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю

Московским автомобилистам посоветовали поменять летнюю резину на зимнюю

Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

ЗАГСы Москвы увеличат количество свадебных дат в новогодние праздники

ЗАГСы Москвы увеличат количество свадебных дат в новогодние праздники
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });