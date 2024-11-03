Пассажир такси погиб в ДТП на Москворецкой набережной в столице

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием такси произошла на Москворецкой набережной в столице. Как сообщает прокуратура Москвы, погиб пассажир такси - мужчина 1977 года рождения, есть пострадавшие.

По предварительным данным, 3 ноября водитель "Хонды" на перекрестке с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами.