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Пассажир такси погиб в ДТП на Москворецкой набережной в столице

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием такси произошла на Москворецкой набережной в столице. Как сообщает прокуратура Москвы, погиб пассажир такси - мужчина 1977 года рождения, есть пострадавшие.

По предварительным данным, 3 ноября водитель "Хонды" на перекрестке с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами.

Москва
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