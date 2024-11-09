Власти Москвы сообщили о штатном энергоснабжении домов в Чертанове Северном

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение в районе Чертаново Северное, где жители сообщили в субботу вечером об отключении света, осуществляется в штатном режиме.

"В связи с информацией, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, сообщаем: энергоснабжение потребителей района Чертаново Северное в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация об отключении света в Чертанове примерно в 20:30.