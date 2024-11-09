Поиск

Власти Москвы сообщили о штатном энергоснабжении домов в Чертанове Северном

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение в районе Чертаново Северное, где жители сообщили в субботу вечером об отключении света, осуществляется в штатном режиме.

"В связи с информацией, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, сообщаем: энергоснабжение потребителей района Чертаново Северное в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация об отключении света в Чертанове примерно в 20:30.

Чертаново Северное
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре в Москве

В Московском регионе выявлены 250 мигрантов-таксистов, работавших с нарушениями

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Зимняя погода и снег сохранятся в Москве до среды

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Снегопад и метель ожидаются в Москве в воскресенье и понедельник

Автомобилистов Москвы призвали ездить только на зимней резине

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Непогода сохранится в Москве до утра субботы

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

Москвичей призвали ездить только на зимней резине из-за мокрого снега и сильного ветра в пятницу

В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });