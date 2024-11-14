Выставка об эпохе дворцовых переворотов открылась в Музеях Кремля

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", посвященная эпохе дворцовых переворотов, начавшейся после смерти Петра I, открывается в Музеях Московского Кремля.

"Это очень важная тема для русской истории. Тема, которая впервые в такой полноте раскрывается в выставочном проекте, и тема, которую мы с огромным удовольствием обсуждали (…) Выставка собрала все те важнейшие вещи, которые относятся к эпохе дворцовых переворотов, поскольку, естественно, каждый монарх, поступавший на престол, старался уничтожить все те следы, которые рассказывали бы о том, что власть была им получена незаконным путем", - сказала на открытии выставке гендиректор ММК Елена Гагарина.

В выставочном проекте принимают участие 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, предоставивших 260 экспонатов. Выставка в Музеях Московского Кремля представляет новый подход к широко известной теме дворцовых переворотов, делая акцент на исторических персонах, являвшихся их создателями и вдохновителями.

Экспозиция раскрывает историю дворцовых переворотов, начиная с первых наследников Петра Великого, в ней отражены дворцовые интриги с участием князя Меншикова, графа Остермана и клана Долгоруких, которые возвели на престол Екатерину I и Петра II. Другие части выставки посвящены правлению Анны Иоанновны, Петра III, Екатерины II и Павла I.

На выставке будут представлены подлинные памятники периода дворцовых переворотов, сохранившиеся в российских музеях, – живописные портреты и гравюры участников событий, принадлежавшие им личные вещи, оружие, гвардейская униформа, медали в честь восшествия на престол и монеты, часть из которых была переделана из денежных знаков, созданных при правлении свергнутого предшественника.

Среди экспонатов - портрет Петра I из коллекции ММК, корона императрицы Анны Иоанновны, гренадерская шапка, принадлежавшая Елизавете Петровне, портрет Екатерины II в гвардейском мундире на коне Бриллианте, Мундир офицера лейб-гвардии Преображенского полка и камзол, принадлежавшие императору Павлу I.

Посетители также увидят такие важные исторические документы как Устав о наследии престола 1722 года, Завещание ("Тестамент") императрицы Екатерины I 1727 года, "Кондиции" императрицы Анны Иоанновны 1730 г., "Цифирную" таблицу – ключ для расшифровки секретной переписки 1744 года и Акт о престолонаследии, лично зачитанный и обнародованный императором Павлом I в день своей коронации 5 апреля 1797 года.

Выставка будет открыта для посетителей с 15 ноября по 23 февраля в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы.