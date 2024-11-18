Жители Москвы смогут увидеть МКС в вечернем небе с 20 ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - С 20 по 28 ноября Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Москвой, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"С 20 по 28 ноября видимость ее (МКС - ИФ) пролета над столицей будет наиболее благоприятной", - говорится в телерам-канале госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", для наблюдений не понадобится специальное оборудование, станцию можно будет увидеть невооруженным глазом.

Согласно графику, опубликованному "Роскосмосом", МКС можно будет увидеть два раза за вечер, длительность ее полета над Москвой будет не более шести минут в период с 17:20 по 20:00 по московскому времени.