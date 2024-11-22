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Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие три года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов".

Документ опубликован в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно закону, в 2025 году доходы составят 5 трлн 121,4 млрд рублей, расходы - 5 трлн 582,5 млрд рублей, дефицит 461,1 млрд. В 2026 году в бюджете заложены доходы в 5 трлн 430,3 млрд рублей, расходы - в 5 трлн 783,4 млрд, дефицит - 353,1 млрд рублей. В 2027 году предполагаются доходы в 5 трлн 756,1 млрд рублей, расходы в 5 трлн 900,7 млрд рублей, а дефицит - 144,6 млрд.

Также мэр Москвы подписал закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Москва
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