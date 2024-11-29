Расписание МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится с 30 ноября по 14 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Расписание Аэроэкспресса и поездов на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) с 30 ноября по 14 декабря изменится по утрам и вечерам, предупредил департамент транспорта Москвы.

Так, на участке от "Савеловской" до станции "Бескудниково" после 23:00 до 07:00 по будням и выходным поезда будут следовать по одному пути в реверсивном режиме. С начала движения до 06:00 с 3 по 6 декабря поезда от "Савеловской" до "Кунцевской" проследуют по пути "на Лобню", с 10 по 13 декабря поезда от "Савеловской" до "Фили" будут идти по пути "на Одинцово".

На Савеловском направлении интервалы движения частично увеличатся после 19:00 - до 15 минут, после 23:00 - до одного часа, с начала движения до 7:30 - до 40 минут, часть поездов проследует "Дегунино" без остановки, а часть поездов дальнего пригорода "из области" - от/до "Лобни" и "Бескудниково".

На Белорусском направлении интервалы движения будут увеличены после 21:00 - до 15 минут, после 22:00 - до 40 минут, с начала движения до 07:30 - до 40 минут. В вечернее время часть поездов со стороны "Одинцово" проследует от/до Белорусского вокзала, часть поездов проследует "Беговую", "Тестовскую", "Сетунь", "Немчиновку" и "Баковку" без остановки, сообщили в дептрансе.

Еще с 30 ноября по 14 декабря будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" в утреннее и вечернее время. В департаменте рекомендуют для поездок в аэропорт "Шереметьево" воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).