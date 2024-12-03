Московская школа, где педагог якобы избила ученицу, проведет внутреннее расследование

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Внутреннее расследование проводится в московской школе № 1589, где педагог якобы избила ученицу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители ученицы московской школы пожаловались на лучшую классную руководительницу России-2022 Анастасию Козелкову за то, что педагог якобы побила и оттаскала за уши их дочь. Девочка обратилась в поликлинику с ушибами и ссадинами.

"Анастасия Козелкова - учитель с 26-летним стажем и уникальным педагогическим опытом, ведущий педагог нашей школы, где проработала более 14 лет. За это время Анастасия Ильмадиевна заслужила уважение коллектива и родительского сообщества. Школа готова сотрудничать с правоохранительными органами и проводит собственное внутреннее расследование", - сказала директор образовательного учреждения Елена Комара, которую цитирует пресс-служба.

Она подчеркнула, что руководство школы находится на связи с родителями. Также семье предложили помощь специалистов Городского психолого-педагогического центра.