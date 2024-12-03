На северо-востоке Москвы запустят коридор ускоренного движения для автобусов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На северо-востоке Москвы строят первый коридор ускоренного движения для автобусов и электробусов - обособленную выделенную полосу в крайнем левом ряду, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта столицы заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Планируем закончить работы на Череповецкой улице в конце этого года, на улицах Лескова и Широкая - осенью 2025 года. Сейчас по ним проходят 33 маршрута. С открытием коридора наземный транспорт будет проезжать этот участок в среднем на 30% быстрее", - сказал он.

Проект реализуется совместно с комплексом городского хозяйства Москвы.

На улицах Череповецкая, Широкая и Лескова перенесут выделенные полосы в обособленный крайний левый ряд; построят посадочные платформы для остановок наземного транспорта с остановочными павильонами нового типа. Там сделают приоритет для проезда автобусов и электробусов на перекрестках. Также там сделают больше пешеходных переходов и создадут дополнительные парковочные места для личных автомобилей.

Скоростной наземный транспорт свяжет станции метро и МЦД "Лианозово", "Алтуфьево", "Медведково" и ж/д станцию "Лось". Для автомобилистов станут удобнее повороты во дворы и появится больше парковочных мест, добавили в Дептрансе.