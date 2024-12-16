Москвичей заверили, что энергоснабжение в домах в Кузьминках подаётся штатно

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы в Кузьминках энергоснабжение в домах осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"В связи с информацией, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, сообщаем: энергоснабжение потребителей района Кузьминки в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении комплекса.

Ранее в соцсетях появилась информация, что примерно в 17 часов в ряде многоэтажных домов в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стали пропадать свет и тепло.