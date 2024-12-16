Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Москвичей заверили, что энергоснабжение в домах в Кузьминках подаётся штатно

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы в Кузьминках энергоснабжение в домах осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"В связи с информацией, опубликованной в некоторых телеграм-каналах, сообщаем: энергоснабжение потребителей района Кузьминки в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении комплекса.

Ранее в соцсетях появилась информация, что примерно в 17 часов в ряде многоэтажных домов в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стали пропадать свет и тепло.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

Проезд по МСД может стать платным для жителей Москвы и Подмосковья

В Москве в понедельник прогнозируют снег, сильный ветер, возможна гололедица

В Москве в понедельник прогнозируют снег, сильный ветер, возможна гололедица

Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в понедельник

Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в понедельник

Движение автомобилей по трассе М-4 в сторону Москвы ограничено из-за ДТП

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится на период с 17 по 28 декабря

В Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

В Москве и Подмосковье можно открывать лыжный сезон

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см

Снежный покров в Москве за выходные вырастет еще на 8 см

В Москве пробки достигли 8 баллов

В Москве пробки достигли 8 баллов
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии105 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });