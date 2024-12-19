Ледяной дождь ожидается в Москве с вечера четверга

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о ледяном дожде, который ожидается с вечера четверга и до вечера пятницы в Москве.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 21:00 и до 18:00 20 декабря в столице местами ожидается ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, говорится в сообщении.