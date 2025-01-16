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Количество погибших во время новогодних праздников в Подмосковье снизилось на 40%

Общее число погибших в период прошедших новогодних праздников в Подмосковье удалось снизить на 40%, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев в четверг.

"С 28 декабря по 8 января произошел 401 пожар, в которых погибло 15 человек. Наблюдаем снижение на 40% к аналогичному периоду прошлых годов", - сказал Медведев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"Следует отметить, что за период новогодних праздников не произошло пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, где проводились такие мероприятия. В целом обстановка за новогодние праздники можно отметить, что была в рамках тех цифр, которые сопутствуют нам в течение года", - добавил Медведев.

Он отметил, что за 2024 год сотрудникам МЧС также удалось снизить число пожаров на 20%.

По его словам, около 80% пожаров возникают в жилье и в частном жилом секторе, на происшествия с электроприборами и электропроводками приходится 40%, а неосторожное обращение с огнем и неверная эксплуатация печей становятся причинами 20-25% пожаров.

Медведев также уточнил, что трагических случаев с несовершеннолетними в период праздников в Подмосковье не зафиксировано. "За период новогодних дней никто из несовершеннолетних не погиб", - сказал он, добавив, что культура безопасности среди молодежи растет.

Вместе с тем было зафиксировано три-четыре происшествия, связанных с использованием пиротехнических изделий, отметил спикер.

Представитель подмосковного главка порекомендовал россиянам приобрести и установить автономный пожарный извещатель и огнетушитель, которые помогут сохранить жизнь при возникновении пожара.

Со своей стороны главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Рашид Мусаев сообщил, что несчастных случаев на водных объектах в период новогодних праздников в Подмосковье не зафиксировано.

"За время новогодних праздников Главное управление было переведено на усиленный режим, проводилось в день по 20 патрулирований на водных объектах, а также ледостава. Нам удалось избежать происшествий и несчастных случаев", - сказал Мусаев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Говоря о предстоящих крещенских купаниях, он отметил, что зачастую люди пренебрегают правилами безопасности и призвал выбирать только оборудованные места.

Так на территории Подмосковья подготовлено 197 мест для предстоящий крещенских купаний. Информация с данными об их расположении опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

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