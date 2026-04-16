Цементные дороги позволят сэкономить 30% за 40 лет - исследование

"Строительство и эксплуатация автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями по сравнению с асфальтобетонными позволит снизить расходы консолидированного бюджета Российской Федерации по данным мероприятиям почти на 30% в ближайшие 40 лет", - говорится в исследовании Финансового университета, представленном на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Экономический эффект от строительства и эксплуатации цементобетонных дорог в РФ может составить почти 30% в ближайшие 40 лет, говорится в исследовании, подготовленном по инициативе НО "СОЮЗЦЕМЕНТ".

Сценарные оценки исследования свидетельствуют о том, что строительство и эксплуатация автомобильных дорог, предусмотренных перечнем мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025-2030 годах, с цементобетонными покрытиями (ЦБП) по сравнению с асфальтобетонными покрытиями (АБП) позволят снизить затраты консолидированного бюджета РФ на 29,69%, обеспечив экономию 573,2 млрд руб. за 2025-2066 гг. Это обусловлено более низкой стоимостью жизненного цикла 1 км цементобетонной дороги (на 17,73% - 104,84 млн руб.), удлиненными межремонтными интервалами (15 лет вместо 12 лет) и интервалами работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки (4 года вместо 2 лет) при одновременном увеличении срока службы конструкции (30 лет вместо 24 лет).

Авторами исследования проведен анализ мирового опыта: в странах, активно использующих соответствующие технологии и материалы, магистрали с цементобетонными покрытиями и основаниями нуждаются в капитальном ремонте раз в 15 лет, а общий срок их эксплуатации составляет от 30 до 50 лет. На автомобильных дорогах с цементобетонным покрытием отсутствует необходимость в весовом контроле и введении ограничений по нагрузке на ось транспортных средств, обеспечивается свободный пропуск грузового транспорта в осенне-весенний и летний периоды года.

"В Российской Федерации также накоплен успешный опыт реализации проектов по строительству автомобильных дорог с ЦБП, включая участки трасс М-4 "Дон", Р-254 "Иртыш", Северный и Восточный обход Новосибирска (...). Имеющийся парк бетоноукладочных комплексов позволяет оценочно обеспечивать устройство ЦБП до 5 тыс. км федеральных дорог или 10 тыс. км региональных дорог в год" - добавил руководитель комиссии по взаимодействию с общественными палатами субъектов РФ Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, секретарь Комитета по дорожному строительству НО "СОЮЗЦЕМЕНТ" Игорь Дубровский.

Как заверил руководитель рабочей группы технического регулирования Ассоциации бетонных дорог Леонид Соловьёв, в РФ сформированы базовые предпосылки для расширения практики строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог с ЦБП.

"На протяжении последних 11 лет средняя загрузка цементных мощностей России не превышает 61,9%, соответственно, цементная промышленность Российской Федерации готова полностью обеспечить развитие строительства дорог с цементобетонными покрытиями поставками продукции самого высокого качества в необходимых объемах", - добавил Соловьёв.

"При целевом использовании полученной экономии в дорожной отрасли возможно дополнительное строительство порядка 200 км дорог федерального или 650 км регионального значения", - резюмировал результаты исследования его руководитель Павел Строев.

