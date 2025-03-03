Клуб "Гнездо глухаря": более 18 тысяч концертов за 30 лет!

Более 1,5 млн зрителей посетило наш клуб и более 18 тыс. концертов отыграно с момента его основания, - рассказал ответственный секретарь попечительского совета бард-клуба "Гнездо глухаря" Алексей Ермилов.

"Не счесть имен артистов, выходивших на нашу сцену. Сегодня есть два зала нашего клуба, где концерты проводятся каждый день. Несколько лет назад открылся наш питерский филиал, который продолжает здравствовать и набирать обороты. Сегодня уже можно сказать, что наш клуб - это клуб двух столиц, в каждом из которых концерты проводятся каждый день", - добавил Ермилов.

По словам Ермилова, самая главная ценность клуба - люди.

"Я искренне уверен, что наш самый главный капитал - это те люди, которые приходят на концерты. Есть костяк - те, кто ходят на наши концерты, и, я надеюсь, будут ходить. Мы для этого делаем все от нас зависящее", - добавил руководитель клуба.

В то же время, по мнению Ермилова, помещение клуба в Москве стало объектом рейдерской атаки со стороны коммерческой структуры, скупившей более 50% площадей в здании и фактически ставшей его хозяином.

"Началась кампания по выдавливанию всех, кто в этом здании находится. Сначала отключили коммуникации, свет. Позже посадили свою управляющую компанию и начали проводить так называемые собрания собственников, на которых большинством принимались необоснованные решения о дорогостоящем ремонте здания, его коммуникаций и оборудования", - рассказал Ермилов.

По словам спикера, главной целью было не присвоить деньги клуба, а создать невыносимые условия для его существования.

"Мы поняли, что все это добром не закончится. Обратились к депутату Госдумы Дмитрию Певцову с просьбой повлиять на эту ситуацию. После чего он отправил депутатские запросы в адрес руководства Следственного комитета, в адрес Генеральной прокуратуры", - добавил руководитель клуба.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Певцов оценил действие компании, пытающейся захватить помещения клуба как "абсолютно циничное".

"Я считаю, что абсолютно циничное действие компании, которая хочет захватить эту площадку, нужно пресекать самым жестким способом. И я буду активно участвовать в этом процессе и наблюдать за тем, что происходит", - сказал Певцов.

Известный бард Александр Хегай напомнил, что клуб "Гнездо глухаря" является намоленным местом с огромными традициями.

"Это место, где выступали основоположники жанра, и сейчас мы - среднее поколение и молодежь. Трудно переоценить значения нашего клуба для Москвы, для её традиций. Мы, конечно же, полностью поддерживаем наше гнездо и не опустим руки. Считаю, что нельзя давать слабину в этом вопросе", - сказал Хегай.

Своим мнением о развитии клуба и авторской песни поделился известный автор и исполнитель Геннадий Самойлов. По его мнению, бардовская песня молодеет.

"На фестивале авторской песни "Покровский собор", который проходит ежегодно в Москве в Гостином дворе, огромное число молодых, совсем юных мальчиков и девочек берут в руки гитары и стараются писать свои песни или исполнять чужие. Наш клуб - единственная площадка в Москве, где дают шанс молодежи, чтобы раскрыть свой талант. Потому что в самом начале заявлять о себе, показывать свое творчество очень тяжело, не всегда это находит какой-то отклик в каких-то других местах. Именно поэтому нам очень важна ваша поддержка", - добавил Самойлов.