На улицах и в приютах России проживает 4% кошек и собак

Как показала Всероссийская перепись бездомных животных, на улицах пребывают 3,4 млн животных, а в приютах 170 тысяч; основной причиной того, что животные становятся бездомными, является человеческий фактор, до 98% уличных животных ранее были домашними

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В России на улицах и в приютах проживает около 3,6 млн собак и кошек, что составляет 4% от общего количества питомцев, из них в приютах содержится только 170 тыс. животных, сообщила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко по итогам всероссийской переписи бездомных животных.

"Численность бездомных животных сокращается. Сегодня в России 3,6 млн кошек и собак находятся на улице или в приютах. При этом на улице - 3,4 млн, а в приютах 170 тысяч", - сказала Онуфриенко в среду на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" на тему: "Итоги Всероссийской переписи бездомных животных".

Она уточнила, что согласно предыдущему исследованию, которое было проведено в 2021 году и является наиболее полным, в России на улице и в приютах находилось чуть больше 4 млн кошек и собак, из них на улице - 3,94 млн, а 144 тыс. - в приютах. Таким образом, по данным на 2025 год, число животных, проживающих в приютах, выросло, а проживающих на улице - сократилось.

По данным эксперта Центра, общую популяцию кошек и собак в России на сегодняшний день можно оценить примерно в 80 млн. "Интересно, что численность домашних животных выросла за последние три года, и сейчас в России живет 49 млн домашних кошек и 25,5 млн собак", - сообщила Онуфриенко. Согласно исследованию, процент бездомных животных составляет примерно 4% от их общего количества, при этом большую часть составляют кошки - 2,8 млн против 0,8 млн собак.

Сокращение по сравнению с данными 2021 года, как отметила Онуфриенко, произошло за счет уменьшения популяции кошек, однако свой вклад в это внесли и изменения в популяции собак: четыре года назад на улицах находилось 735 тыс. собак, а сейчас 700 тыс.

Основной причиной того, что животные становятся бездомными, является человеческий фактор, до 98% уличных животных ранее были домашними. Кошки и собаки становятся бездомными из-за нежелательного потомства нестерилизованных домашних животных, также питомцы теряются в результате самовыгула. Еще одной причиной является отказ хозяев от своих кошек и собак.

По словам президента благотворительного фонда помощи животным "Ника" Веры Митиной, основной причиной того, что животные становятся бездомными, является безответственное отношение человека к животным. Самовыгул приводит к тому, что животные присоединяются к уже существующим уличным стаям или сами становятся причиной появления стаи.

Отказ от животного, как уточнила Митина на пресс-конференции, связан с изменением жизненной ситуации, "когда кто-то умирает из родственников, тяжелые болезни, переезды, та же самая аллергия". "И, к сожалению, иногда даже появление детей в доме является причиной отказа от питомца. Все это указывает, что человеческий фактор достаточно значимый, и меры в работе с популяцией никогда не будут полными, если мы этот фактор учитывать не будем", - подчеркнула Митина.

Кроме того, согласно исследованию, каждый четвертый владелец собаки и каждый третий владелец кошки когда-либо отказывался от своего питомца. "И, на мой взгляд, это все идет от того, что мы не работаем (над воспитанием) ответственного отношения к животным в стране", - добавила Онуфриенко.

Около 10% респондентов в рамках исследования сообщили, что в случае незапланированного потомства готовы оставить его на улице. 60% опрошенных пристраивают животных в семьи или дома, при этом, как уточнила эксперт, "вариант отвезти в приют и оставить в приюте котенка или щенка, рассматривает только 1%".

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Онуфриенко отметила, что основными целями исследования было оценить численность бездомных животных на улице и в приютах, а также определить отношение населения к проблеме бездомных животных. Для проведения исследования его авторам, как уточнила Онуфриенко, пришлось создать методику, так как она отсутствовала. В рамках исследования был проведен опрос экспертов - зоозащитных организаций, муниципальных органов, городских органов, которые работают в сфере бездомных животных. Затем было проведено кабинетное исследование.

"Гипотеза, которую мы отрабатывали в рамках кабинетного исследования, была в том, что есть несколько факторов, которые существенно влияют на развитие бездомных животных, количество, популяцию, или наоборот снижают эту популяцию. Как результат, были действительно выделены такие факторы", - сказала Онуфриенко.

Часть из них, по словам эксперта, являются объективными, например, климат, который влияет на выживаемость животных и их потомства, или процент городского населения, и, соответственно, процент самовыгула животных.

"Но были также и объективно рукотворные факторы. Например, количество приютов в регионе... Или, например, программа ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) и ее распространенность или наличие льготной стерилизации животных", - добавила она.

Также был проведен опрос населения, после которого в рамках исследования было проведено моделирование количества животных.

СИТАУЦИЯ В РЕГИОНАХ

Говоря о ситуации в регионах, Онуфриенко сообщила, что "максимально тяжелая ситуация наблюдается в Южном и Северно-Кавказском федеральных округах", что связано с двумя объективными факторами: невысокая доля городского населения по сравнению с другими федеральными округами и теплый климат, который положительно влияет на выживаемость животных и их потомства.

В регионах Дальневосточного федерального округа, как уточнила эксперт, отмечается низкий уровень стерилизации животных - среди домашних животных он не достигает 10%, что также может негативно сказаться на популяции бездомных животных.

Также в ряде регионов наблюдается низкий уровень развития ОСВВ - это Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Кроме того, согласно исследованию, в сельской местности стерилизованы лишь 16% собак и 30% кошек, тогда как средние показатели по стране составляют 22% и 50% соответственно. В результате в малых городах и сельской местности ежедневно с бездомными собаками встречается почти половина жителей, в то время как в городах-миллионниках - лишь четверть.

В Москве и Санкт-Петербурге ОСВВ работает эффективно, поэтому численность бездомных собак здесь самая низкая по стране - 0,5% и 0,7% от общей популяции бездомных животных соответственно.

ОТНОШЕНИЕ К БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

Согласно исследованию, почти 100% населения замечают бездомных животных, однако половина опрошенных ничего с этим не делает. "Но, тем не менее, есть люди, которые активно работают с этой проблемой. Здесь можно выделить два основных направления: в каждом третьем случае кто-то подкармливает кошек, и в каждом пятом случае кто-то подкармливает собак... и есть люди, которые осуществляют активные действия", - сказала Онуфриенко.

Кроме того, каждый пятый россиянин готов взять собаку или кошку с улицы на передержку или оставить у себя дома.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Среди решений проблемы с бездомными животными, по словам Митиной, основным способом остается стерилизация.

"Мы опросили людей, и наши граждане считают, что самым эффективным, безусловно, способом является стерилизация бездомных животных. Причем интересно то, что эта цифра была больше именно в малых городах, в селах, чем в крупных городах", - отметила она.

Второй мерой решения проблемы, как сообщила Митина по итогам исследования, является доступность программы стерилизации домашних животных, так как сейчас стоимость стерилизации достаточно высокая.

Кроме того, необходимы и системные меры: "речь идет о выработке законодательных актов о защите животных от жестокого и безответственного отношения", так как сообщения о жестоком обращении с животными являются не редкими. Также необходима информационная поддержка приютов.

"К сожалению, мы увидели то, что уровень информированности о реальных действиях критически низкий. И по данным нашего исследования, большинство россиян не знают вообще, какие шаги принимаются в их городах, в регионах по работе с безнадзорными животными... К сожалению, мы с вами видим, что... более 40% опрошенных не знают о деятельности организаций", - уточнила Митина.

Она отметила, что сегодня в России работает 530 приютов. В них сейчас проживает около 170 тыс. бездомных собак и кошек, причем 153 тыс. из них - это собаки и 17 тыс. - это кошки. Однако такого количества приютов недостаточно, они перегружены.

При этом только 5% владельцев животных взяли их из приютов. "Зато практически треть будущих владельцев готовы взять собаку или кошку именно из приюта. Это говорит о высоком потенциале, который пока что не реализован нигде. Приюты могут стать основным каналом усыновления животных, но здесь нам нужно... решить две основные проблемы, они существенны, - информационная открытость приютов, это раз, она до сих пор очень низкая, и вообще повышение доверия населения к приютам, к месту, куда они могут прийти, взять питомца, помочь", - добавила Митина.

Также необходимо разрушать мифы о приютах и животных, содержащихся в них.

Кроме того, как уточнила Онуфриенко, необходимо развивать ответственное отношение к животным, развивать программу ОСВВ, устранять барьеры по возможности забрать животных из приюта и развивать систему поиска домашних животных.

О ФОНДЕ И ЦЕНТРЕ

Центр изучения питания и благополучия животных работает с 2001 года. Центр реализует программы и разработки по изучению питания кошек и собак с применением уникальной методологии и системы сбора и анализа данных. Сотрудниками центра являются более 35 специалистов разных областей, а также 250 кошек и 90 собак, которые также участвуют в научных программах. Как напомнила Онуфриенко, год назад центром был подготовлено исследование популяции домашних животных.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника" работает с 2011 года. Его два приюта, где на сегодняшний день проживает более 1 тыс. собак и кошек, находятся на территории Москвы и Московской области. Фонд специализируется на разных программах, основными из которых являются сокращение популяции безнадзорных животных и развитие ответственного отношения к домашним животным.