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В Москве объявили победителя конкурса на концепцию делового комплекса в ТПУ "Фили"

Проект архитектурного бюро Тимура Башкаева и группы компаний RRG представляет собой одновременно и транспортно-пересадочный узел с разными функциями, и общественное пространство, и культурный центр

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Концепция архитектурного бюро Тимура Башкаева и группы компаний RRG выбрана для реализации строительства общественно-делового комплекса "Фили" с объектами транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на западе Москвы, реализация проекта планируется к концу 2030 года, сообщил главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы подводим итоги очень, на мой взгляд, хорошо получившегося архитектурного конкурса, который у нас и открытый, и международный, и со всеми абсолютно признаками того, что этот конкурс, на котором получается классная архитектура...сразу скажу, что проект в прямом смысле слова экспериментальный, мы такие вещи в Москве еще не реализовывали. Это новый тип вокзала городского, транспортно-пересадочного узла, который в полном смысле вокзал, где происходит интеграция разных видов транспорта", - заявил Кузнецов на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" во вторник.

Он отметил, что проект представляет собой одновременно и транспортно-пересадочный узел с разными функциями, и общественное пространство, и культурный центр.

"У нас было несколько финалистов, которые сделали свои предложения, отобраны по заявкам предварительным. Причем, заявки у нас были и международные...Выбран у нас проект-победитель - это концепция Тимура Башкаева", - сообщил Кузнецов.

Он напомнил, что архитектурное бюро Башкаева уже реализовало проекты в Москве, среди них - транспортно-пересадочный узел "Нижегородская".

По словам Кузнецова, ожидается, что проект будет реализован к концу 2030 года.

"У заказчика есть план действий, который конкретнейшим образом описывает весь процесс, и там есть понятные горизонты реализации... Надеемся, что в результате он будет соблюден, и будет здорово, если проект будет реализован, как планируется, к концу 2030 года. Я считаю, что для такой мощной стройки, такого мощного проекта это хороший срок", - добавил Кузнецов.

В свою очередь руководитель мастерской "Архитектурное бюро Т.Башкаева" Тимур Башкаев поблагодарил организаторов конкурса и заказчика, который "решился на это сложное мероприятие".

Он также представил презентацию, из которой стало известно, что предлагается создать общественно-деловой комплекс "Филевские сады". Проект опирается на пять принципов, которые касаются транспортной инфраструктуры, эффективности территории, интеграции природы, общественного центра и устойчивого развития. Схема ТПУ обеспечит комфортные пересадки между метро, МЦД и наземным транспортом. Прямой выезд на дублер Кутузовского проспекта обеспечит быстрый доступ к Москва-Сити и центру города.

Ядром комплекса станет здание общественного центра. Как уточнил Башкаев, предполагается, что в рамках проекта будет построена башня. Предварительно, она будет высотой около 300 метров - до 70 этажей.

"Когда мы начинали делать этот проект, мы хотели создать наш идеал городского вокзала в мегаполисе. В первую очередь, комфорт и безопасность всех пассажиров и людей, кто там находится. Это высокая плотность улиц, активные общественные, в том числе озелененные, пространства, большое количество мест для приложения труда, развитый общественный центр", - добавил Башкаев.

Чтобы решить эту задачу, как уточнил Башкаев, было принято решение сделать искусственные платформы, которые будут нависать над транспортной инфраструктурой - над дублером и железнодорожными путями. Это поможет создать вертикальный город: "на земле - это транспортная коммуникация, внутри платформы - это функция, необходимая для офиса и для города, обслуживающие. На кровле - это общественные открытые сады, а вот над ними парят офисные башни". "Таким образом, с помощью этого удается одновременно создать высокую плотность города и высочайшее качество городского среды. И, конечно, для нас было очень важно, чтобы у вокзала был яркий образ, который отражает наши идеалы и энергии современного города", - добавил Башкаев.

Заказчиком строительства выступает "Новая концессионная компания", директор которой Денис Янев отметил, что в рамках конкурса компании удалось познакомиться с лучшими представителями архитектурного сообщества Москвы.

"Мы получили все многообразие взглядов от профессионалов своего дела на развитие этой уникальной территории и выбрали наиболее подходящий вариант, впитав при этом все лучшие идеи из каждой работы, участвовавшей в конкурсе для последующей реализации", - сказал Янев.

Говоря о проекте, он напомнил, что территория расположена в районе Большого Сити и имеет связь с Москва-Сити, с ТТК, центром Москвы, проспектом Багратиона, Кутузовским проспектом, станцией "Фили" и Филевской веткой столичного метро, наземной линией метро МЦД-1. Также там проходят поезда "Аэроэкспресс" и дальнего следования. А с точки зрения развития территории там уже построены жилые комплексы.

Площадь объектов проекта, как сообщил Янев, составит порядка 230 тыс. кв.м. Из них 190 тыс. кв.м - это офисы, а 15 тыс. кв.м - культурно-досуговый концертный зал. Проект реализуют на внебюджетные средства негосударственных пенсионных фондов Группы Газпром. В строительство инвестируют около 70 млрд рублей.

Оператором конкурса выступил Институт Генплана Москвы.

Открытый международный конкурс на лучшую концепцию общественно-делового комплекса "Фили" с объектами ТПУ стартовал 21 мая 2024 года. Как ранее сообщали, финалистам выплатят 1 млн рублей, а победителя привлекут к дальнейшей работе над проектом. Позже стало известно, что в финал вышли восемь проектов. Как сообщали в пресс-службе Москомархитектуры, заявки поступили из 11 городов России, а также из Белоруссии, Сербии, Ирана, Турции и Италии. В финал попали арт-группа "Камень"; архитектурная мастерская Алексея Ильина, Проект 2018, Бюро ВИ, ГРАДТРАНСПРОЕКТ и ХАЙЛАЙТ АРХИТЕКТУРА; архитектурное бюро "Студия 44"; архитектурное бюро Т.Башкаева и Группа компаний RRG; архитектурное бюро ASADOV и АО "НФ Групп"; Группа компаний МАРКС, ИНПИ и ПОДЗЕМПРОЕКТ; архитектурная группа "А-Га", ГОРПРОЕКТ и CORE; архитектурное бюро STEEL, TRUST, URBICON и CO.ЗДАНИЕ.

Ранее сообщалось, что площадь объектов составит не менее 150 тыс. кв.м. Из них 15-16 тыс. кв.м - это функционал транспортно-пересадочного узла. Задача проекта - объединить проспект Багратиона, Кутузовский проспект и наземное метро МЦД-1, Филёвскую ветку метро, маршруты наземного транспорта, пешеходные дороги и платную трассу. Ожидалось, что комплекс могут ввести в эксплуатацию в 2028 году, однако тогда же говорилось о том, что все будет зависеть от темпов работы.

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