В Партии Роста намерены использовать блокчейн-платформу для привлечения избирателей на выборы

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Проект "Люди Роста" Партии Роста запускает блокчейн-акцию по привлечению избирателей на выборы.

"Мы задались вопросом, каким образом можно побудить людей прийти на выборы, сделать так, чтобы им было участвовать интересно. В рамках проекта "Люди Роста" мы запустили платформу, блокчейн-акцию, которая призывает людей прийти на участок", - сообщил руководитель проекта "Люди Роста" Юрий Анциферов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По его словам, для того чтобы принять участие в акции, человеку нужно зарегистрироваться на сайте проекта, после чего для него автоматически создается "криптокошелек". В день выборов участник приходит на избирательный участок и, поделившись геолокацией, получает случайное количество токенов Upcoin.

На сайте проекта отмечается, что токены в будущем можно будет обменять на призы и криптовалюту.

По словам Ю.Анциферова, впервые технология будет применяться на выборах мэра Москвы, в которых Партия Роста участие не принимает. Он добавил, что законодательства на этот счет пока нет, в случае, если акция будет признана успешной, партия выйдет с соответствующей инициативой к властям.

Участники пресс-конференции также прокомментировали позицию Партии Роста в связи с предложениями об изменениях пенсионного законодательства.

"На сегодня мы считаем, что не совсем своевременно то, что предлагается, это связано и с (пенсионным) возрастом, и с продолжительностью жизни, особенно мужчин", - сказал член федерального политического совета Партии Роста Сергей Демин.

Он отметил, что позиция Партии Роста ранее была озвучена ее лидером Борисом Титовым и состоит в том, чтобы для определения момента выхода на пенсию использовался стаж работы, а не возраст, как это принято для военных и лиц ряда других профессий.

Кроме того, в партии предлагают дать гражданам возможность "докупать" стаж в случае, если они хотят выйти на пенсию в более раннем возрасте, но при этом получать достойные деньги.