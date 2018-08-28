Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка
Пресс-центр

В Партии Роста намерены использовать блокчейн-платформу для привлечения избирателей на выборы

Для пополнения "криптокошелька" участник акции должен с помощью геолокации подтвердить свое нахождение на избирательном участке в день выборов. За это он получит случайное количество токенов Upcoin, которые в будущем можно обменять на криптовалюту

В Партии Роста намерены использовать блокчейн-платформу для привлечения избирателей на выборы
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Проект "Люди Роста" Партии Роста запускает блокчейн-акцию по привлечению избирателей на выборы.

"Мы задались вопросом, каким образом можно побудить людей прийти на выборы, сделать так, чтобы им было участвовать интересно. В рамках проекта "Люди Роста" мы запустили платформу, блокчейн-акцию, которая призывает людей прийти на участок", - сообщил руководитель проекта "Люди Роста" Юрий Анциферов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По его словам, для того чтобы принять участие в акции, человеку нужно зарегистрироваться на сайте проекта, после чего для него автоматически создается "криптокошелек". В день выборов участник приходит на избирательный участок и, поделившись геолокацией, получает случайное количество токенов Upcoin.

На сайте проекта отмечается, что токены в будущем можно будет обменять на призы и криптовалюту.

По словам Ю.Анциферова, впервые технология будет применяться на выборах мэра Москвы, в которых Партия Роста участие не принимает. Он добавил, что законодательства на этот счет пока нет, в случае, если акция будет признана успешной, партия выйдет с соответствующей инициативой к властям.

Участники пресс-конференции также прокомментировали позицию Партии Роста в связи с предложениями об изменениях пенсионного законодательства.

"На сегодня мы считаем, что не совсем своевременно то, что предлагается, это связано и с (пенсионным) возрастом, и с продолжительностью жизни, особенно мужчин", - сказал член федерального политического совета Партии Роста Сергей Демин.

Он отметил, что позиция Партии Роста ранее была озвучена ее лидером Борисом Титовым и состоит в том, чтобы для определения момента выхода на пенсию использовался стаж работы, а не возраст, как это принято для военных и лиц ряда других профессий.

Кроме того, в партии предлагают дать гражданам возможность "докупать" стаж в случае, если они хотят выйти на пенсию в более раннем возрасте, но при этом получать достойные деньги.

Пресс-центр
Кандидат от КПРФ пытается через суд снять Собянина с выборов мэра МосквыКандидат от КПРФ пытается через суд снять Собянина с выборов мэра Москвы
Вадим Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы упоминание С.Собянина в СМИПодробнее
Более 80% подмосковных избирателей проинформировали о проведении 9 сентября выборов губернатора регионаБолее 80% подмосковных избирателей проинформировали о проведении 9 сентября выборов губернатора региона
Жители Московской области смогут с 25 августа предварительно ознакомиться со списками избирателей и уточнить в них сведения о себе и членах своей семьиПодробнее
Подмосковные комплексы переработки вторсырья загружены в среднем на 60%Подмосковные комплексы переработки вторсырья загружены в среднем на 60%
Общественники считают, что введение раздельного сбора мусора позволит решить проблему загрузки таких предприятийПодробнее
Перед мини-футбольным "Спартаком" стоит задача создать костяк, состоящий из молодых воспитанников - гендиректор клубаПеред мини-футбольным "Спартаком" стоит задача создать костяк, состоящий из молодых воспитанников - гендиректор клуба
Среди футболистов, которые летом пополнили клуб, есть игроки с большим потенциалом, их главной целью станет подготовка к играм в СуперлигеПодробнее
Мособлизбирком прогнозирует явку на выборах губернатора Подмосковья не менее 35%Мособлизбирком прогнозирует явку на выборах губернатора Подмосковья не менее 35%
Избирательная кампания в регионе проходит спокойно, жалоб от кандидатов на действия избиркомов не поступало, сообщила глава ведомстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото

Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле

Фотохроника 27 августа6 фото

Фотохроника 27 августа

Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото

Владимир Путин на отдыхе в Тыве

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 24 августа8 фото

Фотохроника 24 августа

Фотохроника 23 августа8 фото

Фотохроника 23 августа

Фотохроника 22 августа6 фото

Фотохроника 22 августа

Фотохроника 21 августа7 фото

Фотохроника 21 августа

Празднование Курбан-байрама в Москве7 фото

Празднование Курбан-байрама в Москве

Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото

Путин на свадьбе главы МИД Австрии

Ушла из жизни Арета Франклин10 фото

Ушла из жизни Арета Франклин

"Марш матерей" в Москве10 фото

"Марш матерей" в Москве

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Россия - Саудовская Аравия8 фото

Россия - Саудовская Аравия

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Гости 71-го Каннского кинофестиваля13 фото

Гости 71-го Каннского кинофестиваля

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке13 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десяткаВ РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС

В НАТО назвали российские учения "Восток-2018" демонстрацией подготовки к масштабному конфликту

Биотехнологическая "дочка" "Роснано" привлекла $17 млн для выхода на рынок США

В Донбассе запрещенные вооружения за неделю стали использовать в 3,5 раза чаще

Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК близ химзавода в крымском Армянске

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" БурдинаОн обвиняется в невыплате зарплат на 400 млн рублей и растрате Подробнее

Телеобращение Путина по поводу пенсионной реформы покажут в среду в полдень

Постпред РФ при ООН обвинил США в попытке оккупировать Сирию из-за ее ресурсов

Путин уволил 15 генералов силовых ведомств в регионах

Глава Пентагона назвал условия вывода американских войск из Сирии

США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в Сирии

США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииПо мнению российских военных, США планируют использовать возможную провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии Подробнее

Путин уволил замглавы МЧС и главу департамента МВД

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru