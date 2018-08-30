Путин и Алиев на встрече 1 сентября обсудят Транскаспийский газопровод и поставки вооружений, Сирию и Карабах

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе встречи 1 сентября могут обсудить вопросы Транскаспийского газопровода, Нагорного Карабаха и поставок вооружений, считают российские политологи.

"По теме энергетики, я думаю, что, конечно, вопрос обязательно будет в повестке, особенно по вопросу перспектив Транскаспийского газопровода и позиции Азербайджана", - сказал на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

При этом, по его словам, других прорывных историй на энергетическую тему ожидать не стоит.

"Важная часть будет касаться внешнеполитической повестки. Это и тема Сирии, и Турции, и Нагорного Карабаха, которая опять звучит в контексте визита Меркель", - отметил К.Симонов.

В свою очередь политолог Олег Кузнецов отметил важность военно-технического сотрудничества двух стран.

"Есть все основы того, чтобы ставить вопрос об изменении статуса Азербайджана по отношению ОДКБ", - считает О.Кузнецов. По его словам, на встрече также может обсуждаться вопрос об импорте Азербайджаном российского вооружения и ситуация в Армении.

Политолог добавил, что тот факт, что встреча пройдет в Сочи, а не в Москве, с одной стороны понижает статус встречи с точки зрения протокола, "с другой - это расширяет спектр вопросов, которые могут обсуждаться за пределами межгосударственных отношений".

Встреча президентов России В.Путина и Азербайджана И.Алиева состоится в Сочи 1 сентября.