Президентские состязания школьников и Президентские спортивные игры пройдут в сентябре в детских центрах "Смена" и "Орленок"

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Во всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры", которые пройдут в лагерях "Смена" и "Орленок", примут участие около 4 тысяч школьников, сообщил директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко.

"В этом году в школьном этапе Президентских состязаний приняло участие свыше 11 млн обучающихся, а в Президентских играх - 6 млн. Во всероссийском этапе "Президентских состязаний", который пройдет с 3 по 24 сентября на базе "Смены" будут принимать участие около 2 тысяч учащихся 10 классов из 80 субъектов РФ", - сказал Н.Федченко на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По его словам, во всероссийском этапе Президентских спортивных игр, который пройдет с 7 по 28 сентября на базе "Орленок", примут участие 1700 школьников 2005-2007 годов рождения из 84 субъектов РФ.

Н.Федченко добавил, что в программе состязаний и игр присутствуют не только спортивные соревнования, но и творческие и интеллектуальные конкурсы.

В свою очередь директор департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минпросвещения Игорь Михеев заявил, что в состязаниях и играх могут принимать участие ребята из обычных школ, никаких преференций для школ крупных городов не существует.

Вместе с тем он отметил, что в предыдущие годы были случаи, когда приезжали команды "не совсем те, которые участвовали на муниципальном уровне, или не соответствующие по возрасту". "В прошлом году уже таких проблем не возникало. Надеюсь, таких проблем и в этом году не возникнет, мы тщательно за этим следим", - сказал И.Михеев.

Он уверен, что ребята "хорошо отдохнут, проведут время на море, предусмотрена экскурсионная программа, мы приглашаем на открытие и закрытие известных людей, которые могут не только сфотографироваться, а провести мастер-классы, интересные для детей".

Директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус рассказал, что "для восстановления и оздоровления участников предложено плавание в море, акваэробика, серфинг, игры, состязания, походы выходного дня, посещение веревочного городка".

"Будут встречи с режиссерами, артистами фильмов "Легенда № 17", "Движение вверх", "Лёд", просмотр, обсуждение этих фильмов. Мы делаем подборку фильмов. Кроме того, будут гала-концерты - в смене достаточное количество художественных коллективов", - сказал А.Джеус".

В свою очередь исполняющий обязанности директора Всероссийского детского центра "Смена" Хамзат Дурдиев рассказал, что в ВДЦ, в частности, приедет игрок "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов.