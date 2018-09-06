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Пресс-центр

В ЛДПР появятся Политбюро, ЦК и генсек

Владимир Жириновский рассказал в "Интерфаксе" об обновлении партийной терминологии, об отсутствии улыбок на лицах москвичей и о том, что может стать камнем преткновения на встрече "тройки" по Сирии

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - ЛДПР до конца года обновит партийную терминологию, создаст Центральный комитет и Политбюро, сообщил глава партии Владимир Жириновский.

"Мы до конца года создадим комиссию, мы хотим обновить терминологию руководящих органов партии. Сейчас Высший совет у всех. Куда ни плюнь - Высший совет, Высший совет, непонятно. Мы хотим восстановить хорошо звучавшее при Брежневе ЦК, Центральный комитет ЛДПР", - сказал В.Жириновский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

В ЦК войдёт сто человек, руководителем будет генеральный секретарь ЦК ЛДПР. Кроме Центрального комитета в ЛДПР вместо Высшего совета будет создано Политбюро, в котором будет 13 членов.

Коллективное руководство партией будет осуществлять генеральный секретарь ЦК, руководитель фракции, зампредседателя Госдумы и президиум фракции, добавил В.Жириновский.

О РАБОТЕ СТОЛИЧНЫХ ВЛАСТЕЙ

В ходе пресс-конференции В.Жириновский обратил внимание журналистов на отсутствие улыбок на лицах москвичей.

"В Москве стрессовая ситуация для жителей города. Посмотрите на лица москвичей! В метро зайдите - ни одной улыбки, ни одного удовлетворенного лица, одухотворенного, все едут со своими проблемами, торопятся, нервничают", - сказал В.Жириновский.

По его словам, та же ситуация наблюдается "на любом виде транспорта, у любого подъезда". "Никто не выходит с улыбкой на лице из своей квартиры и никто не возвращается с улыбкой", - сказал глава ЛДПР.

По его словам, таким образом москвичи дают неудовлетворительную оценку работе столичных властей.

Лидер либерал-демократов также пожаловался, что на открытие нового музыкального зала в московском парке Зарядье, приуроченное ко Дню города, получил "один жалкий билет в десятый ряд".

"Мне нужны мое сопровождение, моя команда. У меня даже мобильника в кармане нет, ни позвонить, ничего не могу. Конечно, я не пойду. Я буду на Тверской, тем более, там могут быть и представители Навального, я хочу с ними побеседовать", - сказал глава ЛДПР.

О САММИТЕ "ТРОЙКИ" В ТЕГЕРАНЕ

Россия, Турция и Иран могут договориться об общей позиции по Сирии в ходе саммита в Тегеране, однако камнем преткновения может стать Курдистан, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Если Эрдоган пойдет на то, чтобы турецкие войска отвести, чтобы мы до конца навели порядок и уничтожили боевиков, это будет самый лучший вариант. И потом он мог бы ввести войска. Если он не согласится, это, конечно, осложнит работу, потому что тут оппозиция, коалиция, курды, как наводить порядок?" - сказал В.Жириновский.

По его словам, ситуация на севере Сирии осложняется тем, что там кроме арабского населения проживают курды, "и турки хотели бы, чтобы эти курды не только не мечтали о своем государстве, но даже автономии бы не было".

В.Жириновский отметил, что Иран с большей вероятностью поддержит российскую позицию - они также не хотели бы усиления курдов, но тактически их поддерживают. Кроме того, с осени прекратится экспорт иранской нефти, что осложнит ситуацию в стране и сделает ее готовой к переговорам, считает глава ЛДПР.

По мнению политика, туркам выгодно пойти на тесное сближение с Россией, так как в ЕС их не принимают, а здесь возможно вступление в ШОС и ЕврАзЭС, в дальнейшем и в Таможенный Союз и "создание государства по типу Россия - Беларусь". Без союза с Россией Реджеп Эрдоган может потерять власть в стране, считает В.Жириновский.

"Нужен союз трех государств: Москва - Анкара - Тегеран. Вместе нас 500 миллионов будет, если еще подтянем бывшие республики СССР, а есть еще Сирия и Ирак, Пакистан, Афганистан, можно создать третий центр мира", - сказал он.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября в ходе двусторонних переговоров обсудят ситуацию в Сирии. Их встреча пройдет "на полях" трехстороннего саммита РФ - Иран - Турция в Тегеране.

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