Глава Мосгоризбиркома назвал мизерным количество жалоб в ходе избирательной кампании в столице

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - В ходе нынешней кампании по выборам мэра Москвы в Мосгоризбирком поступило очень небольшое число жалоб на различного рода нарушения, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. "У нас порядка 60 заявлений поступило. Это мизерное количество", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По словам В.Горбунова, подавляющая часть жалоб связана с нарушениями при агитации.

При этом, сообщил он, из названного числа жалоб 39 поступило на кандидата Михаила Балакина, "сторонниками которого вандально наклеивались агитационные материалы на здания, подъезды без согласия собственников".

В связи с этим, напомнил председатель МГИК, М.Балакину городская комиссия вынесла предупреждение.

Кроме того, рассказал В.Горбунов, приходят обращения на "горячую линию" Мосгоризбиркома по порядку использования "мобильного избирателя", голосования на дому и на дачных избирательных участках и т. п.

При этом он заявил о востребованности открытых для выборов мэра Москвы "дачных" помещений для голосования.

"У нас на дачные участки прикрепилось более ста тысяч человек. Это говорит о том, что механизм востребован. Есть только два участка, где количество прикреплённых избирателей меньше ста человек, но речи об их закрытии - нет", - сказал В.Горбунов.

По его словам, на все "дачные" участки будут направлены наблюдатели. "На сегодняшний день на все дачные участки направили своих наблюдателей два кандидата Вадим Кумин и Илья Свиридов, это планируют сделать и другие кандидаты. Также на всех участках будут наблюдатели от Общественной палаты", - отметил В.Горбунов.

Он также сообщил, что Мосгоризбирком совместно с правительством Москвы решил вопрос дополнительного выделения транспорта для избирателей, включенных в списки на "дачных" участках, которые не имеют возможности пешком дойти до помещений для голосования.

"Примерно треть москвичей, написавших заявление о прикреплении к загородным избирательным участкам, пешей доступности не имеют. Для таких избирателей будет организовано более 200 дополнительных маршрутов с использованием автопарка, имеющегося в распоряжении городских структур. На каждом таком автобусе, автомобиле будет логотип с номером избирательного участка", - сказал В.Горбунов.

По его словам, все 209 загородных участков полностью оснащены оборудованием, проведен интернет, смонтировано видеонаблюдение.

В свою очередь директор московских центров госуслуг "Мои документы" Елена Громова сообщила на пресс-конференции, что летом сотрудники центров проводили поквартирные обходы на территории Москвы, информируя горожан о предстоящих выборах мэра - всего обошли почти 2,7 млн квартир.

Кроме того, сотрудники многофункциональных центров госуслуг обошли 518 тыс. домов в садовых товариществах.

"Они выясняли у москвичей, есть ли необходимость в надомном голосовании, нужна ли потребность в дополнительном транспорте для доставки с дачных участков к местам голосования", - рассказала Е.Громова.

По ее словам, в конструкциях, в которых будет проходить голосование за пределами Москвы, разместились мини-офисы центров госуслуг, которые оказались очень востребованными среди дачников.

"Лето, действительно, было очень жарким для нас, как по погоде, так и по интенсивности работы", - добавила Е.Громова.

В.Горбунов заявил, что электронное голосование на выборах пока проводить рано.

"Электронное голосование связанно с электронным паспортом. Такое голосование будет возможно только после внедрения электронного паспорта для идентификации личности", - сообщил В.Горбунов.

По его мнению, на выборах в Мосгордуму "в следующем году электронное голосование пока невозможно".

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, на на пост градоначальника претендуют пять кандидатов.