Подмосковье готово к единому дню голосования - Мособлизбирком

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Избирательная система Подмосковья готова к проведению единого дня голосования 9 сентября, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"В целом я могу констатировать, что избирательная система Московской области готова к проведению единого дня голосования. Все участки оборудованы, оснащены. Везде есть связь, установлено и работает технологическое оборудование, которое позволит проводить голосование", - сказала Э.Хаймурзина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Она отметила, что день выборов будет "достаточно интенсивный".

"Будет работать много представителей СМИ, много общественных наблюдателей, институт уполномоченного по правам человека в Московской области сформировал мониторинговые группы. Мы готовы и ждем на всех 4253 участках в день голосования избирателей Московской области", - добавила председатель Мособлизбиркома.

При этом Э. Хаймурзина сделала новые прогнозы по явке избирателей на выборы губернатора Московской области 9 сентября.

"Попробую сделать смелый прогноз. Я планку ожидания, наверно, повышу и скажу, что мы прогнозируем, что явка будет в районе 37-40%", - сказала Э.Хаймурзина.

Ранее она прогнозировала явку на губернаторских выборах в Подмосковье на уровне 35%.

Она отметила, что избирательной активности должна поспособствовать также прогнозируемая хорошая погода. Кроме того, по ее словам, была проделана колоссальная работа по информированию жителей Подмосковья о выборах.

"Члены участковых избирательных комиссий дошли фактически до каждого второго избирателя лично", - добавил она, отметив, что члены УИК проинформировали 2,3 млн жителей Московской области о едином дне голосования.

Она также сообщила, что на "горячую линию" Мособлизбиркома по вопросам подготовки и проведения единого дня голосования в основном обращались за разъяснением своих избирательных прав.

"На сегодняшний день поступило более 2 тыс. звонков. Отрадная тенденция этой кампании - что подавляющее большинство звонков и обращений в избирательную комиссию связано с тем, что граждане обращаются по вопросам разъяснения избирательных прав, каких-то технических процедур", - сказала Э.Хаймурзина.

"У нас нет обращений со стороны непосредственных участников избирательного процесса, со стороны кандидатов вообще ни одного", - добавила она.

Председатель Мособлизбиркома напомнила, что "горячая линия" будет продолжать свою работу вплоть до 9 сентября включительно.

Глава Мособлизиркома добавила, что в Мособлизбирком поступило несколько жалоб на использование административного ресурса.

"Мы получали несколько жалоб на то, что есть случаи нажима на избирателей... У нас были такие сигналы из Химок и из Лобни, пожалуй, и все", - сказала Э.Хаймурзина.

Она добавила, что по каждому случаю было проведено разбирательство.

"На сигналы о злоупотреблениях админресурсом есть только один ответ: у нас должны быть очень квалифицированными и члены избирательных комиссий, и наблюдатели", - отметила глава Мособлизбиркома.

Что касается наблюдателей, то, по словам главы МОИК, работать на избирательных участках региона 9 сентября будут более 12,5 тыс. человек.

"Мы вчера подводили итоги: во все ТИКи поступили уведомления о направлении 12 570 человек, которые будут наблюдателями на избирательных участках", - сказала Э.Хаймурзина.

Глава Мособлизбиркома пояснила, что текущий избирательный период характеризуется увеличением активности общественных объединений в части выдвижения наблюдателей. При этом активность политических партий снизилась.

Ранее ожидалось участие в едином дне голосования около 10 тыс. наблюдателей.

Она также сообщила о готовности камер видеонаблюдения и комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), по ее словам, 8 сентября на избирательных участках будет проведено их итоговое тестирование.

"Завтра коллеги проводят последнюю репетицию, пройдут последние тренировки по тестированию систем видеонаблюдения, КОИБов", - сказала Э.Хаймурзина.

"Больше 40% участковых комиссий уже оснащены КОИБами... Более 1,7 тыс. КОИБов будет работать, надеемся, бесперебойно, в Подмосковье", - сказала она.

Операторы КОИБов прошли необходимое обучение в рамках подготовки к выборам, добавила глава Мособлизбиркома.

По словам Э.Хаймурзиной, оставшиеся 60% избирательных участков оснащены специальной системой QR-кодирования, которая должна позволить оперативно передавать информацию.

Кроме этого она сообщила, что около 1,5 тыс. избирательных участков в Подмосковье 9 сентября будут оборудованы рамками металлодетекторов.

"Из 4,2 тыс. участков у нас почти 1,5 тыс. оснащены стационарными металлодетекторами. На всех остальных участках сотрудники полиции будут экипированы ручными средствами технической защиты", - сказала Э.Хаймурзина.

Она добавила, что всего около 17 тыс. представителей правоохранительных органов будут обеспечивать общественный порядок в единый день голосования в Подмосковье.

"Обычно, из практики - по два полицейских на избирательном участке. Еще много работы ведется по патрулированию территории. Кроме того, люди ездят - реагируют на телефонные звонки", - пояснила Э.Хаймурзина.

По ее словам, свыше 100 СМИ получили аккредитацию на работу на избирательных участках в Подмосковье 9 сентября.

"Что касается заинтересованности СМИ работать на избирательных участках, на сегодняшний день 117 средств массовой информации подали свои уведомления, прошли процедуру аккредитации. Более 900 представителей СМИ будут посещать избирательные участки Подмосковья", - сказала Э.Хаймурзин.

Она отметила, что отдельно проходит аккредитация журналистов для работы в едином информационном центре Мособлизбиркома. для работы там зарегистрировались 20 СМИ, порядка 150 журналистов.

Председатель Мособлизбиркома также сообщила, что основной этап приема заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах губернатора Подмосковья завершен, сервисом "Мобильный избиратель" в регионе воспользовались свыше 94 тыс. человек.

"По состоянию на вчерашний вечер у нас поступило больше 94 тыс. заявлений от наших избирателей, которые выразили желание голосовать по месту фактического нахождения. Обращаю ваше внимание, что прием заявлений закончился", - сказала Э.Хаймурзина.

Она отметила, что те граждане, которые хотели бы голосовать по месту нахождения, но заявления написать не успели, еще могут до 14 часов 8 сентября прийти на избирательные участки, к которым они приписаны, и там написать специальное заявление.

При этом, по словам Э.Хаймурзиной, заявления о надомном голосовании продолжают поступать в Избирательную комиссию Московской области, их количество уже превысило 100 тыс.

"На сегодняшний день по предварительным данным... таких заявлений больше 100 тыс.", - сказала она.

Глава регионального избиркома напомнила, что подать заявления о надомном голосовании жители Подмосковья смогут до 14:00 9 сентября.

Передача бюллетеней, по словам Э.Хаумрзиной, для проведения единого дня голосования 9 сентября на избирательные участки в Подмосковье состоится в субботу.

"Все бюллетени переданы в установленном порядке в территориальные избиркомы... 8 сентября утром будет произведена передача всех бюллетеней, согласно численности избирателей, в избирательные участки", - сказала Э.Хаймурзина.

Она отметила, что также пройдет заверение бюллетеней печатями.

"Печати изготовлены вовремя, все передано на места... Завтра будет напряженный день", - добавила Э.Хаймурзина.

По ее словам, в системе избирательных комиссий региона работают около 40 тыс. человек.

Э.Хаймурзина рассказала также, что в ряде муниципалитетов Московской области в единый день голосования 9 сентября пройдут опросы, посвященные темам благоустройства и экологии.

"Мы знаем, что в некоторых территориях проводятся голосования по ряду вопросов местного значения. Мы получили такие уведомления из Одинцовского района, Жуковского, еще в ряде территорий проводится такое голосование", - сказала Э.Хаймурзина.

По словам руководителя регионального избиркома, в большинстве случаев голосование коснется вопросов благоустройства. Однако тема экологии также будет затронута в некоторых муниципалитетах.

Однако, несмотря на то, что в ходе выборов 9 сентября в ряде муниципалитетов Московской области пройдут опросы местного значения, "общеобластного голосования не будет", сообщила она, отвечая на вопрос о судьбе инициативы по проведению голосования о раздельном сборе мусора.

В единый день голосования 9 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора региона и ряд муниципальных избирательных кампаний.