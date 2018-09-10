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Пресс-центр

Лидер "эсеров" заявил о возможности поддержать кандидатов от КПРФ и ЛДПР во втором туре региональных выборов

Миронов предлагает создать общую левую партию на базе социал-демократической идеологии, отменить "муниципальный фильтр" на губернаторских выборах и перенести единый день голосования на октябрь

Лидер "эсеров" заявил о возможности поддержать кандидатов от КПРФ и ЛДПР во втором туре региональных выборов
Фото: Интерфакс

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Партия "Справедливая Россия" намерена провести консультации с КПРФ и ЛДПР о возможности поддержки их кандидатов на губернаторских выборах в четырех регионах, где будет второй тур, заявил лидер "эсеров" Сергей Миронов.

"Мы с нашими коллегами из КПРФ и ЛДПР обязательно поговорим, пока не готов ответить, есть разные варианты", - сказал С.Миронов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Он отметил, что "эсеры" намерены обсудить эту тему сначала внутри партии.

Он считает правильным призвать избирателей "Справедливой России" занять ту ли иную позицию в поддержке кандидатов во втором туре.

Кроме того, С.Миронов заявил, что остался доволен итогами выборов 9 сентября и считает, что прошедшее голосование закрепило в стране четырехпартийную систему. При этом он высказался за создание в РФ крупной левой партии на социал-демократических принципах.

"Эти выборы подтвердили четырехпартийную политическую систему в нашей стране. Есть четыре парламентские партии, все остальные партии идут вниз по результатам выборов. И вся эта затея Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он был президентом, по принципу "пусть расцветает сто цветов", лопнула", - сказал С.Миронов.

Он отметил, что все же есть и "партии-спойлеры", которые не получают какого-то значимого количества голосов, хотя бы в трети субъектов РФ.

С.Миронов считает, что выборы также подтверждают необходимость формирования крупной левой партии на социал-демократических принципах.

По его словам, идет постепенная работа по объединению партии "эсеров" с некоторыми партиями левого толка.

"Четыре партии - похоже, что это уже надолго. Но вот сделать так, чтобы левая социал-демократическая партия стала более мощной и чтобы она вбирала в себя большинство левого электората - это по силам. Эту работу спокойно, без лишней публичности ведем. Мы считаем, что нужно создавать мощную левую партию на базе социал-демократической идеологии, а не коммунистической",- сказал политик.

"У нас есть регионы, например, в Ростовской области. Партия пенсионеров в полном составе уже пришла к нам, есть интересные факторы взаимодействия с партией "Родина", есть у нас точки соприкосновения с "Патриотами России" и со многими другими левыми партиями. Мы такую работу ведем, и осенью будут видны если не результаты, то, по крайней мере, направления мыслей и направления наших действий", - сказал он.

"Что касается результатов нашей партии, то в целом мы готовы - в 15 из 16 (регионов) мы легко преодолели проходной барьер. В 12 регионах, где были выборы в городскую думу, тоже мы выступили успешно. Не могу не отметить успех нашего кандидата в губернатора, члена президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия" Александра Буркова в Омской области",- заявил С.Миронов.

Также он отметил достаточно хороший результат Ильи Свиридова на выборах мэра Москвы - И.Свиридов стал третьим, опередив кандидата от ЛДПР, главу комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаила Дегтярева.

"По партийным спискам в 10 регионах "Единая Россия" не набрала больше половины - это, конечно же, ответ наших граждан на пенсионную реформу. Очень хороший успех - и я искренне поздравляю с очень хорошим результатом - партию КПРФ и ЛДПР. Их успех - это тоже следствие пенсионной реформы. Резкое падение результатов "Единой России" - это тоже связано с этим",- сказал С.Миронов.

По мнению С.Миронова, выборный день 9 сентября показал правильность идеи переноса единого дня голосования на октябрь и необходимости отмены "муниципального фильтра" на губернаторских выборах.

"Надо обязательно переносить на октябрь. У нас законодательная инициатива лежит в Госдуме, второе воскресенье октября. Полностью ко второму воскресенью октября все дачи закончились, вся картошка выкопана и все из отпусков вернулись", - сказал С.Миронов.

"Второе воскресенье сентября - очень много людей на дачах и очень много людей еще находятся в отпусках; конечно, надо переносить на более поздний срок", - сказал он.

Он напомнил, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова позитивно отзывалась об идее переноса единого дня голосования.

Также С.Миронов отметил, что выборы показали необходимость отказа от "муниципального фильтра" при выдвижении кандидатов на пост губернаторов.

"Надо отменять. У нас сегодня нет прямых выборов губернаторов. Они называются гордо - прямые выборы. Но либо исполняющие обязанности, либо действующий губернатор находится в выигрышном положении. Даже не хотят пойти на минимальные уступки: нет верхней планки по количеству подписей муниципальных депутатов", - сказал он.

Он добавил, что действующий губернатор собирает подписи у ста процентов муниципальных депутатов, чтобы потом иметь возможность контролировать, кто будет у него оппонентом.

Он предложил ввести ограничение, чтобы один кандидат не мог собрать подписи с превышением более чем, например, на 20% от требуемого количества.

В ходе пресс-конференции руководитель партии "Справедливая Россия" прокомментировал инцидент с наблюдателем от "эсеров" студенткой Айсой Хулаевой, которая сделала видеозапись вброса бюллетеней на одном из участков в Калмыкии.

А.Хулаева пыталась предотвратить вброс бюллетеней в урну для голосования на избирательном участке № 81 в поселке Приманыч Ики-Бурульского района Калмыкии.

"Мы подали заявления и в МВД, и в прокуратуру, уже поступает тревожная информация, что с девочкой никто связаться не может, подтверждено, что она находится в полиции. Всю ночь там находилась. Получена информация, что вместо того, чтобы расспросить ее, что же там произошло, на нее оказывается давление с тем, чтобы она отказалась от того, что произошло, якобы это инсценировка", - сказал С.Миронов.

С.Миронов продемонстрировал журналистам видеозапись, на которой видно, как люди вбрасывают в урну заранее приготовленную пачку бюллетеней после того, как девушка вышла из спортзала, где шло голосование.

"Отдельное обращение и к Элле Памфиловой, которая всегда строго стоит на защите закона, надеюсь, она здесь тоже безучастной не останется, равнодушной к судьбе этой девочки и нарушению уголовного законодательства",- сказал С.Миронов.

Он отметил, что А.Хулаева является студенткой третьего курса юридического факультета Калмыцкого государственного университета.

"Я обращаюсь к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву положить конец этому беспределу в Калмыкии, девчонка - сирота... Человек совершил гражданский поступок, зафиксировала этот беспредел", - сказал С.Миронов.

Он также призвал руководство Калмыкии не допустить отчисления девушки из университета.

Пресс-центр
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