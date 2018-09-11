Сведения о производстве опасных вирусов и бактерий в грузинской лаборатории под эгидой США нуждаются в международной проверке - Игорь Гиоргадзе

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы.

"Мои друзья из Грузии передали мне документы, касающиеся работы так называемого Центра по исследованию общественного здоровья, построенного в пригороде Тбилиси, который функционирует с 2011 года. Деятельность лаборатории неоднократно становилась предметом журналистских расследований и политических дискуссий. Первым, кто открыто заявил о противозаконной деятельности, был американец Джеффри Сильверманн", - сказал И.Гиоргадзе на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По его словам, Дж.Сильверманн сообщил в интервью, что "в лаборатории (имени сенатора Ричарда) Лугара в окрестностях Тбилиси производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении". "Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - сообщил И.Гиоргадзе.

"Я не специалист в области медицины, биологического и бактериологического оружия, поэтому считаю, что материалы, которыми я располагаю, нуждаются в дополнительной экспертизе с привлечением экспертов международного уровня", - заявил И.Гиоргадзе.

При этом он выразил надежду, что в 2018 году лаборатория перейдет под контроль правительства Грузии.

Кроме того, И.Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать законность "проводимых в Грузии экспериментов" сотрудниками лаборатории, которые "действовали в соответствии с разрешением администрации вашего предшественника и по договоренности с бывшим президентом Грузии".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что медико-биологические исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве. В частности, она привела в пример Исследовательский центр им. Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси, который имеет третий уровень биологической защиты, что позволяет "проводить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний".