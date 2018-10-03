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Организаторы Всероссийских спортивных соревнований школьников отмечают высокий уровень мотивации участников

Участники пресс-конференции в "Интерфаксе" подвели итоги детских "Президентских состязаний" и "Президентских спортивных игр"

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Организаторы Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и "Президентские игры" отмечают высокий уровень мотивации участников, а также возможности для обучения, которые предоставляют инфраструктуры детских центров "Орленок" и "Смена".

"Впервые эти соревнования проводились в 2010 году. В отборочных соревнованиях за 2017/2018 учебный год участвовали 17 млн школьников, а в финале - только лучшие команды. Более трех тысяч детей приняли участие в финальном этапе. 2069 человек приняли участие в финале президентских состязаний, и 1974 человека приняли участие в финале президентских спортивных игр", - заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Ольга Колударова в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"Мы проводим не просто игры, но и привлекаем наших обучающихся к здоровому образу жизни", - сказала О.Колударова.

СИЛЬНЫ ТЕЛОМ И РАЗУМОМ

Особенностью соревнований является возможность для школьников продемонстрировать не только впечатляющие физические возможности и высокий спортивный результат, но и посоперничать в играх интеллектуальной направленности, отмечает директор ФГБУ "Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания" Николай Федченко.

"Президентские спортивные состязания дают возможность каждому ребенку проявить в финальной части проявить свои таланты как по спортивной, так и по интеллектуальной части", - сказал Н.Федченко на пресс-конференции.

НЕ ПЕРЕНАПРЯГАТЬСЯ И ОБУЧАТЬСЯ

Организаторы спортивных соревнований оказались не чужды самокритики с точки зрения практики заполнения времени школьников, участвующих в первенстве,

"Среди недостатков мы рассматриваем интенсивность, порой, даже перегруженность детей при проведении Президентских игр. Хотелось, чтобы у детей, которые прибывают в "Орленок", была возможность больше ознакомиться с культурой Кубани, возможно, дополнительные экскурсии, потому что большую часть времени дети заняты на тренировках", - говорит заместитель директора, директор представительства ФДЦ "Орленок" в Москве Сергей Баранкин.

При этом, по его мнению, имеет смысл несколько увеличить дополнительную программу соревнований, куда можно было бы включить такой вид старинного русского состязания, как городки.

Инфраструктура детских центров имеет большое значение для развития способностей детей, желающих связать свое будущее со спортом в самых разных его направлениях. "Мы планируем открытие компетенций по спортивным профессиям, например, по спортивной журналистике", - сообщил на пресс-конференции директор московского представительства ВДЦ "Смена" Роман Ступин.

Пресс-центр
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