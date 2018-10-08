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Пресс-центр

Около 44 млрд рублей получил в этом году бюджет Москвы в результате кампании по исчислению имущественных налогов физлиц

Столичная налоговая служба рассказала об основных изменениях налогового законодательства в текущем году, в частности, появились льготы по земельному налогу

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Исчисление имущественных налогов физлиц в 2018 году в Москве принесло в городской бюджет около 44 млрд рублей, сообщила замруководителя столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Евгения Круглова.

"Результатом проведенной кампании по исчислению имущественных налогов физических лиц явилось начисление налогов порядка 44 миллиардов рублей", - сказала Е.Круглова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По ее словам, речь идёт только о налогах Москвы. "Результат достаточно хороший, достаточно интересный для бюджета города Москвы", - добавила Е.Круглова.

Замглавы УФНС Москвы отметила, что в этом году изменилась форма налогового уведомления, в также появились льготы, в первую очередь по земельному налогу: льготникам, в первую очередь пенсионерам, представляется налоговый вычет на шесть соток земельного участка.

Кроме того, изменился порядок исчисления налога на имущество физических лиц. Как и в предыдущие два года, он исчисляется исходя из кадастровой стоимости имущества, в соответствии с новым законом налог за 2017 год должен быть не более чем на 10% выше, чем за 2016.

Е.Круглова также сообщила, что в налоговом уведомлении в этом году появился новый раздел: "Налог на доходы физических лиц". "В ситуации, когда налог на доходы физических лиц не был удержан налоговым агентом в силу законодательства, нашему налогоплательщику теперь не надо сдавать налоговую декларацию. Ранее должны были представлять в срок не позднее 1 мая налоговые декларации, и в срок не позднее 15 июля налог должен был уплачиваться налогоплательщиком. Теперь этой нормы нет, теперь приходит налоговое уведомление, и налогоплательщик уже не сдает никакой декларации", - пояснила она.

Пресс-центр
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