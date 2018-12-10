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Пресс-центр

ОСК планирует до конца года в полном объеме выполнить гособоронзаказ по строительству военных кораблей - Рахманов

Глава ОСК уточнил, что это произойдет впервые в истории корпорации при условии сдачи еще двух военных кораблей, а также рассказал о программе диверсификации и о росте более чем в два с половиной раза объема гражданской продукции за четыре года

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная судостроительная корпорация по итогам 2018 года планирует выполнить государственный оборонный заказ по строительству кораблей для военных на 100%, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

"У нас осталась передача двух военных кораблей, надеюсь, что передадим их до конца года. Если сие произойдет, то у нас будет первый раз в истории корпорации, когда мы выполним гособоронзаказ по новому строительству в полном объеме",- сказал А.Рахманов в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он также сообщил, что ОСК понадобится около 100 млрд рублей до 2027 года, чтобы реализовать программу диверсификации.

"Чтобы прийти к возможности реализовывать программу диверсификации, было заявлено более 99 млрд рублей до 2027 года", - сказал А.Рахманов.

Что касается гражданской продукции, то ее доля на предприятиях ОСК за четыре года увеличилась в 2,6 раза, сообщил А.Рахманов.

"По итогам 2018 года доля гражданской продукции ОСК составит около 16% или точно - 15,6%", - уточнил он.

"Мы увеличили объем производства гражданской продукции в 2,6 раза по сравнению с 2015 годом", - сказал А.Рахманов.

Глава ОСК также сообщил о готовности плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" к транспортировке в марте из Мурманска в морской порт Певек (Чукотка).

"Завершили проверку работоспособности плавучего энергоблока. В марте будет готов к транспортировке в Певек. Дальше передадим готовое решение коллегам из "Росатома" для использования по прямому назначению", - сказал он.

ПАТЭС будет отбуксирована в Певек, где постепенно заменит мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.

Кроме того, А.Рахманов сообщил о планах убрать в середине декабря с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов" кран, упавший при выходе из дока на заводе в Мурманске.

"Скорее всего, в середине декабря он будет полностью убран с палубы авианосца", - сказал А.Рахманов.

Один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске в ночь на 30 октября при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

"Адмирал Кузнецов" после инцидента был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в ОСК), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОСК МОЖЕТ БЫТЬ ОБНАРОДОВАН В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Новый состав совета директоров ОСК может быть объявлен на этой неделе, сообщил А.Рахманов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о вхождении в состав совета директоров экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

"Документ был на красном бланке в конце прошлой недели. Сейчас проверим, что происходит. Надеюсь, новый состав совета директоров будет опубликован и легитимизирован не позднее этой недели", - сказал А.Рахманов.

Как сообщалось, 3 октября президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и предложил ему стать председателем совета директоров ОСК.

НОВЫЕ АТОМНЫЕ СУБМАРИНЫ "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР" И "КАЗАНЬ" БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ВМФ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА

Через год "Севмаш" передаст ВМФ России новейшие атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань", находящиеся сейчас на испытаниях, сообщил глава предприятия М.Будниченко.

"Передача ВМФ этих лодок будет выполнена в декабре 2019 года", - уточнил он.

По его словам, эти сроки обусловлены условиями ледовой обстановки в Белом море. "С мая лодки будут на испытаниях в море, затем - дефектация и передача", - пояснил он.

М.Будниченко сообщил, что "Князь Владимир" и "Казань" проходят испытания успешно.

"Два корабля сейчас находятся на испытаниях в море. Это "Князь Владимир" и "Казань", стратегическая и многоцелевая атомная подводная лодка. Обе вернутся под самую "елочку" - один - 24, второй 28 декабря", - сказал он.

"Пока всё по плану, всё положительно. И нет никаких сомнений в том, что эти испытания пройдут успешно", - сказал глава "Севмаша".

"АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ" ПОСТРОЯТ БАТИСКАФ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В МАРИАНСКУЮ ВПАДИНУ

"Адмиралтейские верфи" (входят в ОСК) согласились построить батискаф для спуска на дно Марианской впадины, сообщил гендиректор предприятия Александр Бузаков.

"Мы приняли предложение на строительство аппарата для погружения в Мариинскую впадину. Это очень значимая задача, которую нам поставили. Безусловно, проектирование будет делать проектное бюро, а строительство будем вести мы", - заявил А.Бузаков.

В октябре А.Рахманов сообщил "Интерфаксу", что проектирование российского батискафа для спуска в Марианскую впадину начнется в 2019 году.

ПРИЧИНА ПОЖАРА НА ЛЕДОКОЛЕ "ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН" ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ

А.Бузаков рассказал журналистам, что в настоящее время "Адмиралтейские верфи" ведут дефектацию повреждений, полученных в результате пожара 27 ноября на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин", а также контрактацию закупок поврежденного оборудования.

"Произошла нештатная ситуация. Был взрыв. Мы предполагаем, что причина в человеческом факторе. В конечном итоге разберется следствие, кто в итоге виноват в этом пожаре", - сказал он.

Говоря о причиненном в результате пожара ущербе, А.Бузаков отметил, что "цифра, которая названа, можете на нее ориентироваться".

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что ущерб оценивается в 150 млн рублей.

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