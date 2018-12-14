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Власти Рязанской области в 2019 году уделят особое внимание развитию ЖКХ и здравоохранения

Все программы, которые будут реализовываться в Рязанской области в 2019 году, будут направлены на улучшение жизни людей, сообщила заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова.

"Большое внимание будет уделяться сфере ЖКХ, благоустройства, потому что это те проблемы, на которые жители наиболее остро реагируют. Мы можем говорить о больших, красивых, высоких материях, но человек каждый день выходит из дома и должен идти по чистой дороге. Он беспокоится за безопасность своего ребенка, у него дома должна быть горячая и холодная вода, отопление и так далее", - сказала А.Рослякова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве в пятницу.

По ее словам, особое внимание также будет уделено сфере здравоохранения, в частности, улучшению качества услуг.

"У нас также проводятся высокотехнологичные операции, у нас в этом году значительно увеличился поток людей, которые приезжают в Рязанскую область для того, чтобы сделать операции", - отметила зампредседателя правительства.

А.Рослякова также рассказала, что в следующем году будет продолжена реализация региональной программы поддержки местных инициатив, которая пользуется популярностью у жителей Рязанской области. Если в 2018 году объем финансирования данной программы составил 127 млн рублей, то в следующем он вырастет до 147 млн рублей.

"Конкуренция между инициативами у нас жесткая. Скажем так, у нас в этом году было подано 256 проектов на конкурс, а получили поддержку 146. В следующем году, я думаю, будет еще жестче", - добавила А.Рослякова.

По ее словам, наиболее популярны инициативы, связанные с благоустройством территории. Причем это благоустройство заключается как в простой расчистке территории, устройстве пешеходных дорожек, так и в установке малых архитектурных форм. Большим успехом в регионе пользуются небольшие детские спортивные площадки. При этом приоритетные инициативы определяют местные жители.

Говоря о переходе Рязанской области на цифровое телевещание, А.Рослякова подчеркнула, что регион готов к этому с технической точки зрения, однако проблемные места все-таки есть.

"С технической точки зрения регион готов (к переходу на цифровое ТВ - ИФ). Построены необходимые вышки, сигнал, в принципе, практически на всей территории Рязанской области принимается устойчиво. Есть места, где неустойчиво, мы эти места знаем, они нам известны, но способы решения этой проблемы тоже известны - спутниковые тарелки", - добавила зампредседателя правительства региона.

Она также отметила, что правительство области выделило 9 млн рулей на приобретение цифровых приставок малоимущим, уже составлены списки нуждающихся. Помощь будут выделять адресно после получения соответствующих заявок и проверки предоставленных пакетов документов. При этом выплаты уже идут.

"В регионе на эти цели выделено сейчас, в этом году, 9 млн рублей для оказания материальной помощи нуждающимся в части компенсации их расходов на приобретение приставок до 2 тыс. рублей и спутниковых тарелок до 6 тыс. рублей", - уточнила А.Рослякова.

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