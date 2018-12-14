Власти Рязанской области в 2019 году уделят особое внимание развитию ЖКХ и здравоохранения

"Большое внимание будет уделяться сфере ЖКХ, благоустройства, потому что это те проблемы, на которые жители наиболее остро реагируют. Мы можем говорить о больших, красивых, высоких материях, но человек каждый день выходит из дома и должен идти по чистой дороге. Он беспокоится за безопасность своего ребенка, у него дома должна быть горячая и холодная вода, отопление и так далее", - сказала А.Рослякова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве в пятницу.

По ее словам, особое внимание также будет уделено сфере здравоохранения, в частности, улучшению качества услуг.

"У нас также проводятся высокотехнологичные операции, у нас в этом году значительно увеличился поток людей, которые приезжают в Рязанскую область для того, чтобы сделать операции", - отметила зампредседателя правительства.

А.Рослякова также рассказала, что в следующем году будет продолжена реализация региональной программы поддержки местных инициатив, которая пользуется популярностью у жителей Рязанской области. Если в 2018 году объем финансирования данной программы составил 127 млн рублей, то в следующем он вырастет до 147 млн рублей.

"Конкуренция между инициативами у нас жесткая. Скажем так, у нас в этом году было подано 256 проектов на конкурс, а получили поддержку 146. В следующем году, я думаю, будет еще жестче", - добавила А.Рослякова.

По ее словам, наиболее популярны инициативы, связанные с благоустройством территории. Причем это благоустройство заключается как в простой расчистке территории, устройстве пешеходных дорожек, так и в установке малых архитектурных форм. Большим успехом в регионе пользуются небольшие детские спортивные площадки. При этом приоритетные инициативы определяют местные жители.

Говоря о переходе Рязанской области на цифровое телевещание, А.Рослякова подчеркнула, что регион готов к этому с технической точки зрения, однако проблемные места все-таки есть.

"С технической точки зрения регион готов (к переходу на цифровое ТВ - ИФ). Построены необходимые вышки, сигнал, в принципе, практически на всей территории Рязанской области принимается устойчиво. Есть места, где неустойчиво, мы эти места знаем, они нам известны, но способы решения этой проблемы тоже известны - спутниковые тарелки", - добавила зампредседателя правительства региона.

Она также отметила, что правительство области выделило 9 млн рулей на приобретение цифровых приставок малоимущим, уже составлены списки нуждающихся. Помощь будут выделять адресно после получения соответствующих заявок и проверки предоставленных пакетов документов. При этом выплаты уже идут.

"В регионе на эти цели выделено сейчас, в этом году, 9 млн рублей для оказания материальной помощи нуждающимся в части компенсации их расходов на приобретение приставок до 2 тыс. рублей и спутниковых тарелок до 6 тыс. рублей", - уточнила А.Рослякова.