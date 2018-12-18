Маркировка лекарств криптокодами приведет к росту их себестоимости, заявляют фармацевты

Как сообщил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, предприятия закупают новое оборудование и привлекают специалистов для его обслуживания. Кроме того, скорость производства при выпуске продукции с криптокодом снижается, при этом, возрастает количество упаковок, промаркированных с браком. «100%-ная успешность достигается на скорости как минимум вдвое ниже рабочей», - подчеркнул он.

По словам производителей, это связано, в первую очередь, с технологической сложностью нанесения криптокода, особенно его трудно наносить на упаковки небольшого размера и произведенные из дешевого картона, в который упаковываются недорогие лекарства. Ранее участники фарминдустрии выступили с предложением упростить технологию печати маркировки. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы мониторинга движения лекарств, предложил уменьшить количество символов в коде. По словам участников рынка, это означает, что фармпредприятия, участвующие в эксперименте, должны начинать всю отладку системы маркировки сначала.

Тем не менее, на прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит обязательную в 2019 году маркировку товаров, в том числе – фармацевтических. По словам фармпроизводителей, участники рынка просили депутатов отложить обсуждение законопроекта для его более тщательной проработки. Однако, проект был принят, все предложенные поправки вносились «с голоса», без детального обсуждения, отметил В.Дмитриев.

«Мы не понимаем этой спешки. Требование об обязательной маркировке должно вступить в силу в следующем году, хотя эксперимент, который проводится по решению правительства, еще не завершен», - заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. По его словам, пилотный проект, в котором сейчас задействованы около 10 тысяч участников, должен длиться до конца 2019 года, в феврале 2020 года будут подведены его итоги. И только после этого стоит принимать решение о запуске системы по всей России, считает он.

Кроме того, участники отрасли призывают оператора системы разделить с производителями все риски возникающих в системе маркировки сбоев, а госорганы – наладить с производителями диалог по актуальным проблемам, поскольку пока ответов на свои вопросы они не получили.