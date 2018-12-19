Бывший министр госбезопасности Грузии продолжает считать, что лаборатория Лугара близ Тбилиси имеет двойное назначение

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Лаборатория Лугара, находящаяся в окрестностях Тбилиси, по косвенным данным, является объектом двойного назначения с активным присутствием военных США, считает бывший министр государственной безопасности Грузии (1993-1995 гг.) Игорь Гиоргадзе.

"Я не специалист в узкой области биологии, медицины, но я прошёл большую школу в спецслужбах, работал в разведке и контрразведке. По косвенным данным, по результатам первичного ознакомления с теми документами, которые мои друзья привезли мне из Грузии, есть косвенные признаки, что лаборатория Лугара как минимум двойного назначения", - заявил И.Гиоргадзе на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По оценке бывшего главы грузинской спецслужбы, очень высокая степень защищенности объекта даёт основания предполагать, что в лаборатории Лугара могут проводиться специальные исследования. "Простая лаборатория не нуждается в такой защищенности. Такая степень защищенности присуща только тем лабораториям, которые ведут специальные исследования. Может быть, перестраховались американцы и дали этой лаборатории высокую степень защищенности? Может быть. Но пусть нам ответят на этот вопрос", - сказал И.Гиоргадзе.

Активное участие американских военных в деятельности лаборатории также даёт основание для дополнительных вопросов на предмет использования данного объекта, отметил он.

"Кто открывает лабораторию с американской стороны? Помощник министра обороны. На территории этого объекта находится филиал Института Рида сухопутных войск США. Что за нашествие военных в эту обыкновенную лабораторию по контролю за заболеваниями? Я не могу говорить, что там проводятся запрещенные эксперименты. Но одно могу утверждать: лаборатория открывается рядом с аэропортом, первые лаборанты - граждане США с дипломатическими паспортами", - сказал И.Гиоргадзе.

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший глава МГБ Грузии выступил с утверждением о том, что в лаборатории Лугара, которая действует под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им. Р.Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении". "Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждал И.Гиоргадзе.

После этого в Минобороны РФ заявили, что есть признаки нарушения со стороны США Конвенции о запрещении разработки бактериологического оружия. "Ставшие известными вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 г.", - говорилось в сообщении Минобороны РФ от 14 сентября.

В Тбилиси обвинения в адрес лаборатории Лугара отвергают, утверждая, что они не имеют под собой никаких оснований.