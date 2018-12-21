Более 150 тыс. жителей Подмосковья получили доступ к газу за пять лет - "Мособлгаз"

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Свыше 350 населенных пунктов газифицировали в Московской области за пять лет в рамках программы газификации.

"С 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тыс. км газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тыс. жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома", - говорится в материалах, предоставленных журналистам пресс-службой АО "Мособлгаз" к пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Генеральный директор компании Дмитрий Голубков отметил на пресс-конференции, что до 70% от этого количества жителей фактически подключились к газопроводам.

"Около 60-70% жителей подключаются к газопроводу за два-три года", - пояснил Д.Голубков.

Д.Голубков также заявил, что в программе газификации Московской области появится отдельный перечень мероприятий, целью которых будет догазификация населенных пунктов. Он пояснил, что в программе теперь будет выделено два блока, один из которых будет посвящен газификации, а второй - догазификации.

"Мы находимся на стадии принятия решений по критериям догазификации... Потому что населенный пункт, где газ уже есть, но на новых улицах его нет, де-юре считается газифицированным", - сказал Д.Голубков.

В настоящее время предприятие и региональные власти разрабатывают критерий участия населенного пункта в мероприятиях по догазификации, им может стать предельная планка по удельной стоимости газификации на одно домовладение.

Подводя итоги 2018 года, Д.Голубков отметил рост выручки "Мособлгаза" до рекордных показателей.

"Уходящий год стал рекордным... "Мособлгаз" достиг высших за историю предприятия показателей по выручке: мы перевалили за 40 с лишним млрд руб. Это беспрецедентный рост для предприятия".

Глава "Мособлгаза" добавил, что в связи с этим ожидается рекордный рост отчисляемых предприятием налогов.

Общая протяженность сетей "Мособлгаза" в текущем году достигла 58 тыс. км, отметил также Д.Голубков.

Кроме этого Д.Голубков сообщил, что каждый год жители Подмосковья устанавливают около 25-30 тыс. "умных" приборов учета с автоматической передачей данных.

"Порядка 25-30 тыс. приборов учета второго поколения устанавливают жители Подмосковья в год. Эти приборы позволяют не сильно отвлекаться, установить автоплатежи и видеть свои показания".

Глава "Мособлгаза" добавил, что "умные" приборы учета позволяют переводить данные для произведения расчетов в автоматически раз в месяц.

"Уверен, что данная тенденция будет принимать новый масштаб", - отметил Д.Голубков.

Из материалов пресс-службы компании следует, что жители региона установили уже более 150 тыс. газосчетчиков нового поколения.

Как сообщил Д.Голубков, жители области также активно используют онлайн-сервисы компании, количество подключенных к личному кабинету "Мособлгаза" абонентов в 2018 году превысило 1 млн.

"В Мособлгазе многое произошло за истекший год. В этом году мы перевалили за миллион личных кабинетов пользователей на нашем портале. Жители активно используют онлайн-сервисы", - сказал он.

В пресс-службе "Мособлгаза" отметили, что в личном кабинете жители Подмосковья могут дистанционно получить более 15 услуг. В том числе пользователи могут подключать лицевые счета, заключать договоры о подключении, узнать о задолженностях.

Д.Голубков также рассказал, что "Мособлгаз" взаимодействует с участниками газомоторного рынка путем предоставления им техусловий на подключение к инфраструктуре и надеется на дальнейшее развитие этой сферы.

"Надеемся, что здесь будет рост. При этом важно, чтобы и муниципальный, и коммерческий транспорт переходил на газомоторное топливо".

Глава "Мособлгаза" добавил, что сейчас у газомоторного рынка появляются хорошие шансы для развития, потому что иные виды топлива дорожают.

При этом Д.Голубков отметил необходимость в повышенном контроле за безопасностью процесса реализации газомоторного топлива.