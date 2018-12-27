МРСК Центра договорилась с Удмуртией о консолидации активов "Ижевских электросетей"

"Мы сейчас завершаем стадию консолидации "Ижевских городских электрических сетей". Нам удалось договориться с административной властью, с муниципальной властью, - отметил И.Маковский. - Я надеюсь, что в ближайшее время мы объявим о том, что у нас на территории и города - областного центра и области, все сети будут консолидированы в одних руках, руках "МРСК Центра и Приволжья".

Ранее сообщалось, что покупку имущественного комплекса "Ижевских электросетей", принадлежащих администрации Ижевска, 25 декабря предварительно одобрил совет директоров "МРСК Центра и Приволжья". По данным МРСК, цена сделки составит не более 2 млрд 164,4 млн рублей (без учета НДС) - рыночной стоимости актива, определенной оценочной организацией ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг".

В свою очередь совет директоров ИЭС 26 декабря одобрил сделку по продаже 81,5% имущества компании ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Речь идет о продаже первой части имущественного комплекса, уточняла пресс-служба администрации города.

Агентом по совершению сделки выступает "ВЭБ Капитал", сделка прошла согласование в ФАС России.

В сообщении отмечалось, что имущество "Ижевских электросетей" будет реализовано двумя частями. В состав первой части включено все имущество, не подвергавшееся изменениям в I-II кварталах 2018 года, - это 81,5% балансовой стоимости активов общества. Вторую часть составит имущество, в котором в III-IV кварталах произошли улучшения, а также вновь возведенные объекты строительства, по которым будет проведена дополнительная оценка.

Ранее сообщалось о планах властей продать электросети за 2,9 млрд рублей - в такую сумму весь имущественный комплекс компании оценил "ВЭБ Капитал".

Ранее власти Удмуртии сообщали, что холдинг "Россети", в который входит "МРСК Центра и Приволжья", может приобрести имущество "Ижевских электросетей" до конца 2018 года.

АО "Ижевские электрические сети" занимается электроснабжением потребителей на территории Ижевска. Согласно материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал компании составляет 1 млрд 366,044 млн рублей. В 2017 году предприятие увеличило выручку на 6,7% по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 160,5 млн рублей, чистую прибыль - на 1,7%, до 219,6 млн рублей.