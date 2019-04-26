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Многодетные семьи уже в этом году получат льготы по налогам на имущество и землю

Граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, уже в этом году получат дополнительные льготы по налогам на имущество и землю, при этом вычеты будут предоставлены обоим родителям, если квартиры есть у каждого из них. Эти нормы предусмотрены принятым 15 апреля 2019 года законом 63-ФЗ, который был разработан во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в этом году.

Многодетные семьи уже в этом году получат льготы по налогам на имущество и землю
Многодетные семьи уже в этом году получат льготы по налогам на имущество и землю
Фото: ИНТЕРФАКС

Как сообщила заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц УФНС по Москве Людмила Плотникова, льготы будут предоставлены по налогам, исчисляемым начиная с 2018 года. Сейчас от налогообложения освобождены 20 кв. метров площади в квартире по кадастровой стоимости, эта норма действует для всех граждан. Для родителей трех и более детей к ним добавятся еще по 5 кв. метров на каждого ребенка. То есть, в 50-метровой квартире гражданина, имеющего трех несовершеннолетних детей, из-под налогообложения будет выведено 35 кв. метров. С остальной площади будет исчислен налог.

Аналогичный порядок предоставления налога по дому. Если сейчас вычет в доме предоставляется на 50 кв. метров по кадастровой стоимости, то начиная с 2018 года для многодетных будет установлен дополнительный вычет на 7 кв. метров на каждого ребенка. От налогообложения в семье с тремя детьми освобождается дополнительно 21 кв. метр площади в доме, а всего – 71 кв. метр.

Л.Плотникова уточнила, что вычеты предоставляются каждому лицу, имеющему квартиру и трех и более детей. «То есть, если у мамы и у папы у каждого есть по квартире, и у них трое детей, то вычетом смогут воспользоваться они оба», - пояснила она. Льготой могут воспользоваться и многодетные родители, имеющие детей от разных браков.

Также многодетные имеют право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости шести соток по одному земельному участку. Законом также предусмотрено ограничение роста земельного налога. Он не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене.

Все вычеты носят беззаявительный характер. Налоговые органы будут получать сведения о многодетных гражданах в рамках взаимодействии с другими органами власти. Все сведения будут автоматически внесены в базу данных. Сейчас УФНС Москвы ведет сбор этой информации, завершить формирование списков ведомство планирует через месяц, подчеркнула Л.Плотникова.

Начиная с 2018 года угнанный транспорт, розыск которого прекращен, не будет облагаться налогом на период его розыска. Факты угона и возврата транспортного средства должны быть подтверждены документом.

Для юридических лиц закон 63-ФЗ предусматривает прекращение с 2020 года обязанности по представлению налоговой декларации по транспортному и земельному налогам. Как сообщила и.о. начальника отдела налогообложения юрлиц УФНС России по Москве Светлана Поварова, исчисление налогов налоговые органы будут производить самостоятельно на основании сведений, поступающих из Росреестра и ГИБДД.

Она рассказала, что с 2021 года налоговые органы будут направлять налогоплательщикам-организациям по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств и земельных участков уведомления об исчисленных налогах. Уведомление составляется на основе имеющейся у налогового органа информации. Если налогоплательщик не согласится с указанными в документе данными, у него есть 10 дней на предоставление налоговикам дополнительной информации. На рассмотрение этой информации налоговым органом отводится максимум два месяца, если в процессе сумма налога уменьшается, налогоплательщику направляется еще одно уведомление.

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