В России к концу года создадут электронную платформу для жалоб предпринимателей по экономическим преступлениям

Только 20% дел по экономическим статьям доходят до суда, при этом 95% предпринимателей, в отношении которых возбуждают уголовные дела, теряют свой бизнес - а это рабочие места, налоги, заработная плата, сообщили в "Опоре России"

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - До конца года в РФ появится электронная платформа по жалобам предпринимателей по экономическим преступлениям, их обращения проверят МВД, прокуратура и бизнес-сообщество, сообщил президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

"Президент России дал распоряжение, чтобы до конца года была сформирована электронная платформа по жалобам предпринимателей по экономическим преступлениям. Уже есть соответствующее распоряжение председателя правительства. До конца года четыре бизнес-объединения ("Опора России", "Деловая России", РСПП и ТПП) должны сформировать такую платформу", - сказал Калинин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По его словам, она будет работать по типу московского "Активного гражданина".

"Если предприниматель либо его законный представитель, в частности адвокат, понимают, что в его отношении производятся неправомерные действия в рамках следственных или доследственных действий, он может в электронном виде направить соответствующую жалобу", - пояснил Калинин.

Жалоба, уточнил он, будет "оценена и верифицирована". "Затем эту жалобу будет проверять по своим внутренним процедурам министерство внутренних дел, а также бизнес-сообщество, если он того пожелает", - сказал Калинин.

Он подчеркнул, что еще по жалобам "обязательным будет заключение прокуратуры".

"Там будут четкие сроки и определенные действия. Действия могут быть разные. То, что дозволено Уголовно-процессуальным кодексом, то и будет делаться. Это может быть передача дело другому дознавателю или прекращение дела", - сказал Калинин.

"Что эта платформа дает? Во-первых, все будет зафиксировано. Во-вторых, этому будет дана правовая оценка не только МВД, но и бизнес-сообществом, в частности Бюро по защите прав предпринимателей "Опоры России", - пояснил Калинин.

Со своей стороны первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал добавил, что ситуация с преступлениями по экономическим статьям в РФ существенно не улучшается, количество возбуждаемых дел и осужденных растет.

"Я вынужден подчеркнуть, что стратегически ситуация по преследованию предпринимателей со стороны правоохранительных органов по экономическим статьям не улучшается", - сообщил он.

Он отметил, что только порядка 20% дел по экономическим статьям доходят до суда, однако при этом 95% предпринимателей, в отношении которых возбуждают уголовные дела, теряют свой бизнес.

"А это рабочие места, налоги, заработная плата. Это фундаментальная ключевая проблема", - подчеркнул Сигал.

По его словам, практически не работает статья, по которой предприниматель не должен сидеть в СИЗО, пока его вина не доказана.

"Все следователи костьми ложатся, чтобы доказать что это не экономическое преступление, а мошенничество. С точки зрения нашего следствия обман пенсионера и воровство точно такое же преступление, как невозврат кредита, который произошел по объективным причинам", - сказал Сигал.

Он отметил, что приходится по каждому делу биться со следствием, чтобы доказать, что была "чисто экономическая деятельность", и что пока его вина не доказана, предприниматель не должен сидеть в СИЗО.

В свою очередь управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов "Опоры России" Дмитрий Петровичев рассказал, что "Опора России" провела исследование, в ходе которого были опрошены более тысячи предпринимателей в 62 регионах страны. По его словам, за основу были взяты данные о состоянии преступности главного информационно-аналитического центра МВД России, статистические сведения судебного департамента Верховного суда РФ.

"Согласно исследованию, уголовное преследование по экономическим статьям и статье "Мошенничество" усиливается. В 2018 году число выявленных преступлений по этим статьям увеличилось на 4% по сравнению с 2017 годом и составило 109 тыс. 500. По отдельным статьям наблюдаем значительный рост. По статье "Незаконное предпринимательство" увеличение на 14,6%, почти на 40% увеличилось число преступлений по статье "Отмывание денежных средств" и на 51,4% - рост по статье "Производство немаркированной продукции", - сказал Петровичев.

Он отметил, что всего за пять лет число осужденных по экономическим статьям выросло на 100%.

"Можем сделать вывод, что гуманизация уголовного законодательства привела к прямо противоположному эффекту - к существенному росту числа осужденных", - сказал Петровичев.

Он сообщил, что филиалы бюро работают в 56 регионах. Юристы организации сотрудничают с предпринимателями безвозмездно. За время работы они рассмотрели 15 тыс. обращений, по 40% из них были вынуждены взаимодействовать с прокуратурой.