КПРФ выставит на выборы в Мосгордуму "блок коммунистов и беспартийных"

На пост председателя столичного парламента от партии будет претендовать бывший кандидат в мэры Москвы Кумин

КПРФ выставит на выборы в Мосгордуму "блок коммунистов и беспартийных" Фото: Интерфакс

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - КПРФ пойдёт на выборы в Мосгордуму со списком кандидатов из коммунистов и беспартийных, а в спикеры столичного парламента предлагает кандидатуру Вадима Кумина, бывшего кандидатом в мэры Москвы от КПРФ в 2018 году, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин.

"По членству в партии: 32 кандидата - члены партии, 12 беспартийных. Блок коммунистов и беспартийных. Мы претворяем эту идею в жизнь. Среди беспартийных у нас кандидат в мэры Вадим Валентинович Кумин, глава муниципального округа Степанов (м. о. Сокол, Николай. - ИФ) и координатор движения "Левый фронт" Анастасия Удальцова", - заявил Рашкин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Он сообщил, что у КПРФ есть кандидатура на пост председателя Московской городской Думы. "Это Кумин Вадим Валентинович, абсолютно подготовленный. В совершенстве знает Москву и знает, как вести работу", - сказал он.

"Мы считаем, что наша команда готова к борьбе, и нам есть с кем и с чем идти", - заявил Рашкин.

Также в преддверии выборов в Мосгордуму в КПРФ призвали к выводу из столицы всех экологически опасных объектов, а наиболее сложные считают необходимым вывести в течение двух-трех лет, об этом сообщил секретарь Московского горкома партии, депутат столичного парламента VI созыва Николай Зубрилин.

"Немедленно с территории Москвы нужно вывести все экологически грязные объекты, такие, как мусоросортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе, дом 51. И нужно принимать меры, чтобы "Спецпредприятие № 4" тоже снизило свои выбросы", - заявил Зубрилин.

По его словам, "если уже немедленно его нельзя остановить, давайте сначала приведём его в порядок в соответствие с ГОСТами".

"И постепенно через два-три года его тоже нужно остановить и переходить на современные методы сбора, переработки и утилизации мусора", - считает депутат.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.