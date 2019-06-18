Экологи требуют, чтобы государство обратило внимание на сложившуюся в РФ ситуацию с отходами I и II классов опасности

По мнению экспертов, государство должно решить вопрос о создании Единой государственной системы обращения с опасными отходами, отрегулировать систему учета таких отходов, а также "регулировать, контролировать и участвовать в том, чтобы эта система работала"

Экологи требуют, чтобы государство обратило внимание на сложившуюся в РФ ситуацию с отходами I и II классов опасности Фото: Интерфакс

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Государство должно активнее включаться в работу по обращению с отходами первых двух классов опасности - в отличие от ситуации с радиоактивными отходами, в России нет ясности ни по одному из вопросов, касающихся этого вида отходов, заявил генеральный директор Экологического правового центра "Беллона" Александр Никитин.

"Государство должно побеспокоиться о том, чтобы оценить, каковы должны быть мощности обезвреживания отходов I и II класса, сколько их должно быть, какие они должны быть, где они должны размещаться, посчитать экономику и работу этих мощностей. Оно должно отвечать за то, чтобы эти мощности работали", - сказал Никитин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник, где состоялась презентация доклада экологов "Обращение с отходами I и II классов опасности (текущая ситуация и перспективы)".

"С нашей точки зрения, просто отдать эту область в руки исключительно частного бизнеса или частных структур, которые сегодня этим занимаются, а завтра по разным причинам перестанут это делать, без того, чтобы это контролировалось каким-то образом, государством, - это невозможно", - добавил гендиректор центра.

В то же время, добавил он, "это не значит, (что) надо убрать все частные структуры, закрыть и убрать все то, что есть, сделать какого-нибудь одного монополиста, который бы этим занимался; такого мнения нет".

Как рассказал Никитин, несмотря на то, что отходы I и II классов являются самыми опасными для окружающей среды и человека, если не считать радиоактивных отходов, с точки зрения экспертов, готовивших доклад, по ним не просто нет ясности, а существует то, что можно назвать "серым полем".

"Многие вопросы обращения с отходами I и II класса опасности находятся в "серой зоне". Это беспокоит всех, потому что "серая зона" граничит с зоной, я бы сказал даже - криминала. И конечно, если есть такие отходы, которые угрожают окружающей среде и человеку, то такого быть не должно", - сказал Никитин.

Он добавил, что это касается как фундаментальных вопросов - отсутствия единой территориальной схемы обращения с этими отходами, так и технических. Например, до сих пор не отлажена работа Единой государственной информационной системы. "Информация, которая сегодня есть по отходам I и II класса, - это, если мягко говорить, та статистика, которая, кроме удивления, больше ничего не вызывает", - сказал эколог и добавил, что в отсутствие достоверной статистики невозможно разработать программу по обращению с этими опасными отходами.

По мнению экспертов, в первую очередь нужно решить вопрос о создании Единой государственной системы обращения с этими отходами. "Поэтому здесь должно быть государство, без которого не обойтись. Государство должно это каким-то образом регулировать, контролировать и участвовать в том, чтобы эта система работала", - сказал Никитин.

Он добавил, что эксперты в своем докладе сделали только первый шаг на пути решения проблемы обращения с отходами первых двух классов опасности, не затронув вопросы экономики, технологий переработки, обращения и обезвреживания. В будущем "Беллона" намерена продолжить эту работу, сделав ее не менее фундаментальной, чем та, которую организация проделала о радиоактивных отходах.

По словам председателя межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктории Марковой, базовой проблемой является несовершенство системы учета отходов. Она напомнила, что в основе статистики лежит первичная отчётность по форме "2-ТП отходы", которое предприятие сдает в Росприроднадзор. "Мы проанализировали эту отчетность за 2016-2017 годы и обнаружили, что из 444 наименований отходов I и II класса, которые зарегистрированы в ФККО-классификаторе, 245 наименований вообще никак не представлены в отчетности", - рассказала Маркова и добавила, что из представленных опасных отходов 92% - отчеты по ртутным лампам и свинцовым аккумуляторам. По результатам анализа, отметила эксперт, опасные виды отходов должны были бы быть "у многих хозяйствующих субъектов", но в отчетах предприятий их нет.

В свою очередь эколог, химик-технолог Ольга Ерёмина, которая много лет проработала на объекте "Красный бор" в Ленинградской области, заявила, что в стране в настоящее время есть технологии, позволяющие безопасно для человека и для окружающей среды утилизировать опасные отходы, но используются они недостаточно активно. "Все ртутьсодержащие отходы утилизируются, сейчас на рынке очень много предприятий, которые этим успешно занимаются; раньше это все только складировалось. Утилизация свинцовых батарей с электролитом, выделение металлов, обезвреживание кислот..." - перечислила Еремина. Она добавила, что на всех полигонах, действующие они или нет, опасные отходы должны быть переработаны по эффективным и безопасным технологиям. "Такие технологии существуют у нас в России. Проблема такая - этим надо заниматься", - подчеркнула эксперт.

К I классу опасности (чрезвычайно опасные) относятся ртутьсодержащие отходы (гальванические элементы, градусники, ртутные и люминесцентные лампы, прочие приборы (барометры, манометры). Это те отходы, которые приводят к кардинальному изменению экологической составляющей, восстановительный период отсутствует.

Ко II классу (высоко опасные), например, отработанные аккумуляторы, остатки серной кислоты, соединения свинца и т.д. Последствия влияния их на окружающую среду так велики, что ей потребуется не менее 30 лет для восстановления.