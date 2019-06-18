Поиск

Экологи требуют, чтобы государство обратило внимание на сложившуюся в РФ ситуацию с отходами I и II классов опасности

По мнению экспертов, государство должно решить вопрос о создании Единой государственной системы обращения с опасными отходами, отрегулировать систему учета таких отходов, а также "регулировать, контролировать и участвовать в том, чтобы эта система работала"

Экологи требуют, чтобы государство обратило внимание на сложившуюся в РФ ситуацию с отходами I и II классов опасности
Экологи требуют, чтобы государство обратило внимание на сложившуюся в РФ ситуацию с отходами I и II классов опасности
Фото: Интерфакс

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Государство должно активнее включаться в работу по обращению с отходами первых двух классов опасности - в отличие от ситуации с радиоактивными отходами, в России нет ясности ни по одному из вопросов, касающихся этого вида отходов, заявил генеральный директор Экологического правового центра "Беллона" Александр Никитин.

"Государство должно побеспокоиться о том, чтобы оценить, каковы должны быть мощности обезвреживания отходов I и II класса, сколько их должно быть, какие они должны быть, где они должны размещаться, посчитать экономику и работу этих мощностей. Оно должно отвечать за то, чтобы эти мощности работали", - сказал Никитин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник, где состоялась презентация доклада экологов "Обращение с отходами I и II классов опасности (текущая ситуация и перспективы)".

"С нашей точки зрения, просто отдать эту область в руки исключительно частного бизнеса или частных структур, которые сегодня этим занимаются, а завтра по разным причинам перестанут это делать, без того, чтобы это контролировалось каким-то образом, государством, - это невозможно", - добавил гендиректор центра.

В то же время, добавил он, "это не значит, (что) надо убрать все частные структуры, закрыть и убрать все то, что есть, сделать какого-нибудь одного монополиста, который бы этим занимался; такого мнения нет".

Как рассказал Никитин, несмотря на то, что отходы I и II классов являются самыми опасными для окружающей среды и человека, если не считать радиоактивных отходов, с точки зрения экспертов, готовивших доклад, по ним не просто нет ясности, а существует то, что можно назвать "серым полем".

"Многие вопросы обращения с отходами I и II класса опасности находятся в "серой зоне". Это беспокоит всех, потому что "серая зона" граничит с зоной, я бы сказал даже - криминала. И конечно, если есть такие отходы, которые угрожают окружающей среде и человеку, то такого быть не должно", - сказал Никитин.

Он добавил, что это касается как фундаментальных вопросов - отсутствия единой территориальной схемы обращения с этими отходами, так и технических. Например, до сих пор не отлажена работа Единой государственной информационной системы. "Информация, которая сегодня есть по отходам I и II класса, - это, если мягко говорить, та статистика, которая, кроме удивления, больше ничего не вызывает", - сказал эколог и добавил, что в отсутствие достоверной статистики невозможно разработать программу по обращению с этими опасными отходами.

По мнению экспертов, в первую очередь нужно решить вопрос о создании Единой государственной системы обращения с этими отходами. "Поэтому здесь должно быть государство, без которого не обойтись. Государство должно это каким-то образом регулировать, контролировать и участвовать в том, чтобы эта система работала", - сказал Никитин.

Он добавил, что эксперты в своем докладе сделали только первый шаг на пути решения проблемы обращения с отходами первых двух классов опасности, не затронув вопросы экономики, технологий переработки, обращения и обезвреживания. В будущем "Беллона" намерена продолжить эту работу, сделав ее не менее фундаментальной, чем та, которую организация проделала о радиоактивных отходах.

По словам председателя межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктории Марковой, базовой проблемой является несовершенство системы учета отходов. Она напомнила, что в основе статистики лежит первичная отчётность по форме "2-ТП отходы", которое предприятие сдает в Росприроднадзор. "Мы проанализировали эту отчетность за 2016-2017 годы и обнаружили, что из 444 наименований отходов I и II класса, которые зарегистрированы в ФККО-классификаторе, 245 наименований вообще никак не представлены в отчетности", - рассказала Маркова и добавила, что из представленных опасных отходов 92% - отчеты по ртутным лампам и свинцовым аккумуляторам. По результатам анализа, отметила эксперт, опасные виды отходов должны были бы быть "у многих хозяйствующих субъектов", но в отчетах предприятий их нет.

В свою очередь эколог, химик-технолог Ольга Ерёмина, которая много лет проработала на объекте "Красный бор" в Ленинградской области, заявила, что в стране в настоящее время есть технологии, позволяющие безопасно для человека и для окружающей среды утилизировать опасные отходы, но используются они недостаточно активно. "Все ртутьсодержащие отходы утилизируются, сейчас на рынке очень много предприятий, которые этим успешно занимаются; раньше это все только складировалось. Утилизация свинцовых батарей с электролитом, выделение металлов, обезвреживание кислот..." - перечислила Еремина. Она добавила, что на всех полигонах, действующие они или нет, опасные отходы должны быть переработаны по эффективным и безопасным технологиям. "Такие технологии существуют у нас в России. Проблема такая - этим надо заниматься", - подчеркнула эксперт.

К I классу опасности (чрезвычайно опасные) относятся ртутьсодержащие отходы (гальванические элементы, градусники, ртутные и люминесцентные лампы, прочие приборы (барометры, манометры). Это те отходы, которые приводят к кардинальному изменению экологической составляющей, восстановительный период отсутствует.

Ко II классу (высоко опасные), например, отработанные аккумуляторы, остатки серной кислоты, соединения свинца и т.д. Последствия влияния их на окружающую среду так велики, что ей потребуется не менее 30 лет для восстановления.

Пресс-центр

КПРФ выставит на выборы в Мосгордуму "блок коммунистов и беспартийных"

КПРФ выставит на выборы в Мосгордуму "блок коммунистов и беспартийных"

Пять тематических смен будет организовано на форуме "Я - гражданин Подмосковья"

Пять тематических смен будет организовано на форуме "Я - гражданин Подмосковья"

Пожарные инспекторы нынешним летом взяли на особый контроль почти 50 тысяч детских лагерей по всей России - МЧС

Пожарные инспекторы нынешним летом взяли на особый контроль почти 50 тысяч детских лагерей по всей России - МЧС

Эксперты, общественники и бизнесмены обсудили проблемы и перспективы развития отечественного рынка виноградарства и виноделия

Эксперты, общественники и бизнесмены обсудили проблемы и перспективы развития отечественного рынка виноградарства и виноделия

Представители Австрии, Вьетнама и Грузии станут спецгостями "Студенческой весны стран БРИКС и ШОС"

Представители Австрии, Вьетнама и Грузии станут спецгостями "Студенческой весны стран БРИКС и ШОС"

Фотогалереи

Фотохроника 18 июня
8

Фотохроника 18 июня

Королевские скачки Royal Ascot
10

Королевские скачки Royal Ascot

Фотохроника 17 июня
8

Фотохроника 17 июня

Фотохроника 14 июня
6

Фотохроника 14 июня

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Фотохроника 13 июня
8

Фотохроника 13 июня

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
7

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

Иван Голунов вышел на свободу
7

Иван Голунов вышел на свободу

Времена и Эпохи - 2019
9

Времена и Эпохи - 2019

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова
7

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

Празднование Ураза-байрама в Москве
7

Празднование Ураза-байрама в Москве

Гости 72-го Каннского кинофестиваля
12

Гости 72-го Каннского кинофестиваля

Евровидение-2019
8

Евровидение-2019

Фотохроника 17 мая
8

Фотохроника 17 мая

Прощание с Сергеем Доренко
8

Прощание с Сергеем Доренко

Церемония открытия 72-го Каннского кинофестиваля
10

Церемония открытия 72-го Каннского кинофестиваля

Бал Met Gala
10

Бал Met Gala

Исторический рубеж "Формулы-1"
12

Исторический рубеж "Формулы-1"

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
6

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме
6

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018
12

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018

Финал чемпионата мира-2018
12

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
15

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Первый полет МС-21
7

Первый полет МС-21

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код