Кандидаты в губернаторы от "Яблока" предлагают прекратить практику назначения сверху врио глав регионов

В партии считают, что действующие губернаторы, решившие идти на выборы, должны уходить в отпуск на время избирательной кампании, дебаты между кандидатами в губернаторы нужно сделать обязательными, а муниципальный фильтр для кандидатов от партий, представленных в парламенте региона, отменить

Кандидаты в губернаторы от "Яблока" предлагают прекратить практику назначения сверху врио глав регионов ФОТО: ИНТЕРФАКС

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Пятеро кандидатов в губернаторы от партии "Яблоко" выступили с требованием реформировать правила временного замещения должностей глав субъектов РФ.

"Мы считаем необходимым ввести запрет президенту назначать временно исполняющих обязанности глав субъектов: если прежний губернатор уходит в отставку, его полномочия должны передаваться одному из заместителей губернатора, председателю регионального парламента или иному высшему должностному лицу, кандидатуру которого большинством голосов утвердит региональный парламент", - говорится в заявлении кандидатов, распространенном во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Сейчас следующий губернатор назначается сверху, и ему дается весь административный ресурс. Мы требуем вернуть полноценные выборы губернаторов", - сказал руководитель избирательного штаба "Яблока" Николай Рыбаков.

Кроме того, как считают в "Яблоке", решившие идти на выборы действующие губернаторы должны уходить в отпуск на время избирательной кампании. Проведение официальных мероприятий с участием губернаторов и распространение информации об этом в СМИ во время кампании должно повлечь санкции вплоть до снятия кандидата.

Помимо этого в "Яблоке" предлагают сделать обязательными дебаты между кандидатами в губернаторы и для всех претендентов обеспечить равное эфирное время в СМИ.

"Яблоко" также выступает за полную отмену муниципального фильтра для кандидатов от партий, представленных в Госдуме или в парламенте соответствующего региона. Для остальных кандидатов фильтр предлагается снизить до 0,5% от общего числа избирателей. В партии считают необходимым вернуть избирательный залог.

"Яблоко" выдвинуло кандидатов на выборы глав регионов в пяти регионах из 16: Бориса Вишневского в Санкт-Петербурге, Зульфию Гайсину в Башкирии, Дмитрия Любитенко в Волгоградской области, Рината Хамиева в Оренбургской области и Ярослава Щербакова в Челябинской области. Вишневский не смог собрать нужное число подписей, остальные пока продолжают "подписную" кампанию.

В ходе пресс-конференции представители "Яблока" также рассказали о ситуации с муниципальными выборами в Санкт-Петербурге, а Николай Рыбаков пригласил главу Центризбиркома Эллу Памфилову лично приехать в северную столицу, чтобы оценить ход избирательной кампании.

"Я хотел бы обратиться лично к Элле Александровне Памфиловой и пригласить ее лично посетить Санкт-Петербург в ходе муниципальной кампании и лично увидеть все, что там происходит. Мы давно знакомы, я готов тоже быть в Петербурге и показывать все, что происходит. Это невозможно, чтобы во втором городе страны происходил захват власти. Она должна лично все это увидеть и высказать мнение о происходящем", - заявил Рыбаков.

"Невозможно говорить о введении электронного голосования, зная, что организовывать его, обеспечивать сохранность документов, паролей, кодов будут люди, которые вот так проводят выборы", - добавил Рыбаков.

Ранее ряд оппозиционеров сообщил, что кандидаты в муниципальные депутаты в Петербурге не могут подать документы в избиркомы муниципальных округов из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. В наличии очередей убедилось петербургское издание "Фонтанка". Между тем зампред ЦИК Николай Булаев высказал мнение, что съемки очередей в петербургские избиркомы муниципальных округов (ИКМО) могли быть постановочными.

27 июня член ЦИК Евгений Шевченко и глава горизбиркома Виктор Миненко инспектировали избирательные комиссии петербургских муниципальных округов и зафиксировали нарушения. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия попросила прокуратуру и СКР усилить контроль за соблюдением прав участников выборов, ЦИК обращение поддержал специальной телеграммой.

Памфилова поручила правовому управлению ЦИК оценить ситуацию в Санкт-Петербурге, не исключив отмену муниципальных выборов в городе. 1 июля в ЦИКе заявили, что оснований для отмены выборов нет, так как проблемы почти повсеместно решены.